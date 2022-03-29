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410 özel güvenlik personeline eğitim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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410 özel güvenlik personeline eğitim

Samsun'da 410 güvenlik görevlisine "Özel Güvenlik ve KAAN" uygulaması eğitimi" verildi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 410 güvenlik görevlisine "Özel Güvenlik ve KAAN" uygulaması eğitimi" verildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca 22-25 Mart 2022 tarihleri arasında Bafra, Havza ve Çarşamba ilçelerinde, 410 özel güvenlik görevlisinin katılımı ile "Özel Güvenlik ve KAAN Uygulaması Eğitimi" verildi. - SAMSUN

410 özel güvenlik personeline eğitim

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Valiliği, Jandarma, Samsun, Mart, 3. Sayfa, Haberler

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