4 ayrı suçtan yaklaşık 14 yıl hapis cezası ile aranan şahıs markette yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 ayrı suçtan yaklaşık 14 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisin başarılı takibi ile markette yakalandı.

Edinilen bilgiler göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, 'uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticareti yapma, basit yaralama, taksirle ölüme neden olma ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 13 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası ve 16 bin 660 TL adli para cezası ile aranan G.Ö., isimli şahıs İstiklal mahallesindeki bir makette yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR