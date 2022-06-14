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17 yaşındaki genç kızdan 24 saattir haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde babası ve abisiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Melek Su Kıvrat'tan dün akşam saat 22.00'dan beri haber alınamıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde babası ve abisiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Melek Su Kıvrat'tan dün akşam saat 22.00'dan beri haber alınamıyor. Baba Murat Kıvrat, "Kızımı gören ya da yerini bilenlerden insaniyet namına 112'ye ya da en yakın güvenlik güçlerine haber vermesini istiyorum" dedi.

Manavgat Çolaklı Mahallesi'nde ikamet etmekte olan 17 yaşındaki Melek Su Kıvrat'tan dün akşam saat 22.00'dan beri haber alamayan babası Murat Kıvrat, Çolaklı Jandarma Karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

2003 yılında evlendiğini, bu evliliğinden 3 çocuğu olduğunu belirten Murat Kıvrat, "7 yıl önce eşimden ayrıldım. Ben oğlumla beraber Çolaklı'ya gelip burada yaşamaya başladım. Bugün 16 ve 10 yaşında olan 2 kızım ise Antalya'da annelerinin yanında kaldı. 2,5 ay önce büyük kızım Melek Su, Çolaklı'ya gelerek yanımızda kalmaya başladı. 1,5 ay önce de evimizin yakınında bulunan bir lokantada çalışmaya başladı. Her gün işine düzenli bir şekilde gidip geliyordu. Pazartesi geç saatlere kadar eve gelmeyince çalıştığı yere gittim. Saat 22.00'da eve diye ayrıldığını öğrendim. Yapmış olduğum araştırmalarda, evimizin önüne kadar bir erkekle beraber geldiğini, burada bir süre konuştuktan sonra yürüyerek uzaklaştıklarını öğrendim. Hemen jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundum. Ben kızımı gören ya da yerini bilenlerden insaniyet namına 112'ye ya da en yakın güvenlik güçlerine haber vermesini istiyorum" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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