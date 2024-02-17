14 ilde "NARKOÇELİK-1" operasyonu: 1 ton 68 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonlarında, 1 ton 68 kg uyuşturucu madde ile 51 bin 100 adet uyuşturucu Hap ele geçirildi. 142 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya "NARKOÇELİK-1" operasyonu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Jandarma Bölgesinde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 14 İlde düzenlenen "NARKOÇELİK-1" Operasyonlarında; 1 Ton 68 kg uyuşturucu madde ile 51 Bin 100 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. 142 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" ifadelerini kullandı