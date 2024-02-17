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14 ilde 'NARKOÇELİK-1' operasyonu: 1 ton 68 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 'NARKOÇELİK-1' operasyonu kapsamında 14 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ile 51 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 142 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

14 ilde "NARKOÇELİK-1" operasyonu: 1 ton 68 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonlarında, 1 ton 68 kg uyuşturucu madde ile 51 bin 100 adet uyuşturucu Hap ele geçirildi. 142 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya "NARKOÇELİK-1" operasyonu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Jandarma Bölgesinde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 14 İlde düzenlenen "NARKOÇELİK-1" Operasyonlarında; 1 Ton 68 kg uyuşturucu madde ile 51 Bin 100 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. 142 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" ifadelerini kullandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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