3 Aralık dünya engelliler gününde 'Erişilebilirlik Ödülleri' verilecek
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3 Aralık dünya engelliler gününde 'Erişilebilirlik Ödülleri' verilecek

04.11.2020 13:05 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:05
3 Aralık dünya engelliler gününde 'Erişilebilirlik Ödülleri' verilecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2020 erişilebilirlik yılı kapsamında, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde erişilebilirlik alanında çalışma yapan kişi ve kuruluşlara 'Erişilebilirlik Ödülleri' verilecek.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2020 erişilebilirlik yılı kapsamında, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde erişilebilirlik alanında çalışma yapan kişi ve kuruluşlara 'Erişilebilirlik Ödülleri' verilecek.

2020 yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erişilebilirlik yılı ilan edilmişti. Bunun üzerine kişi ve kurumlarca yapılan çalışmalara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödül verileceğini belirtildi. Ödüller, Erişilebilir tasarımlar ve ürünler, erişilebilir dijital uygulamalar, erişilebilir kamu ve kurum kuruluşları, erişilebilir üniversiteler, yönetim hizmetleri, işyerleri, sosyal sorumluluk projeleri, bilimsel çalışmalar ve erişilebilir medya içeriği gibi birçok kategoride 'erişilebilirlik ödülü' verilecek.

Erişilebilirlik ödülleri için gerçek kişiler, kamu kurum kuruluşları, kamu özel hukuk tüzel kişileri ve ekipler ödül için başvuru yapabilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar ise 20 Kasım 2020 tarihine kadar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığının erişilebilirlik adresinden form doldurarak online başvuru yapabilecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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