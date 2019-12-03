3 Aralık Dünya Engelliler Günü
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle belediye meclisi toplantısına katılan engelli bir genç kız sembolik olarak oturduğu başkanlık koltuğunda meclisi bir süre yönetti.

03.12.2019 22:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:02
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Antalya'nın ilçesinde 3 nedeniyle belediye meclisi toplantısına katılan engelli bir genç kız sembolik olarak oturduğu başkanlık koltuğunda meclisi bir süre yönetti.

Korkuteli Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Ömer İşlek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yerini sembolik olarak toplantıya katılan 29 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Zühre Çelik'e bıraktı.

Bir süre sembolik olarak belediye meclisine başkanlık eden Çelik, 3 Aralık'ın kutlama değil farkındalık günü olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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