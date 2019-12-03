3 Aralık Dünya Engelliler Günü
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

03.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:18
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

İl 3 Aralık dolayısıyla etkinlik düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şubesi ekipleri, "En Büyük Engel Sevgisizliktir" sloganı kapsamında daha önce lunaparka gitmedikleri öğrenilen 17 engelli öğrenciyi kentte bulunan lunaparka götürdü.

Lunaparkta gönüllerince eğlenen öğrencilere etkinlik sonunda çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA
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