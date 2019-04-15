3 Aracın Karıştığı Kazada, 6 Kişi Yaralandı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında, 6 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 22. 30 sıralarında Samsun- Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu istikametine seyir halinde olan Nail Yavuz (42) idaresindeki 28 AAL 909 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan çam ağacına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek, İdris Memiş (26) idaresindeki 55 AAS 35 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, çarpmanın etkisiyle 28 AAL 909 plakalı kamyonetin yerinden fırlayan motoru da Samsun istikametine seyir halinde olan Mehmet Yıldırım (42) idaresindeki 55 AFR 01 plakalı cipe çarptı. Kazada, sürücüler Nail Yavuz, İdris Memiş ve Mehmet Yıldırım ile araçlarda bulunan Arif Memiş (32), Arif Memiş (22) ve Emrullah Memiş (18) yaralandı. Sürücülerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - Çarşamba

Kaynak: DHA