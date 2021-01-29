29 Ocak Cuma hava durumu! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Ülkemizi saran kar ve yağmur ne zamana kadar sürecek? Peki Ankara ve İstanbul'da beklenen kar yağışının ardından 29 Ocak Cuma, bugün hava nasıl? Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi? İşte 29 Ocak Cuma, günlük hava durumu tahminleri!

Tüm yurt genelinde olan kar yağışı ve dolu uyarılarının ardından, vatandaşlar ülkedeki hava durumunu merak ediyor. Günlük işlerini hava durumuna göre düzenleyen vatandaş, 29 Ocak Cuma bugün hava nasıl? merak ediyor. En doğru hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 29 Ocak Cuma hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

29 OCAK CUMA 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ordu, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri, Konya'nın Ereğli ilçesi ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu, zamanla Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren batısı yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 3°C: Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C: Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 10°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 10°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C: Parçalı, akşam saatlerinden sonra batısı çok bulutlu

HATAY °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C: Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Ereğli ilçesi hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 9°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 1°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun olması bekleniyor.

HAKKARİ °C, 0°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer yoğun olması bekleniyor.

KARS °C, -2°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 6°C: Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 4°C: Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

SİİRT °C, 7°C: Çok bulutlu, yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

29 OCAK CUMA 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batısının (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un batısı) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

29 OCAK CUMA 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerin sabah ve gece saatlerinde puslu ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın batı ve güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

29 OCAK CUMA 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, Sabah saatlerinde buzlanma ve zirai don olayı beklenmektedir. Bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis olayı görülecek. Gece geç saatlerden itibaren güneybatı kıyılarından başlamak üzere zamanla bölge geneli sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece artacak.

RÜZGAR: Değişik yönlerden hafif, zamanla güney yönlerden orta kuvvette ,gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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