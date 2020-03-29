29 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı
29 Mart 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
29.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 06:45
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:45 Kelime Oyunu
01:30 Çocuklar Duymasın
02:00 Kanıt
03:20 Merhamet
03:20 Çok Gezenti
04:10 Sen de Yap
04:40 Yalan Dünya
05:00 Müzik
06:00 Geniş Aile
07:00 Kavak Yelleri
08:45 Çocuklar Duymasın
11:15 Yeniden Konuşalım
11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
12:15 Çok Gezenti
12:15 Rehber
13:30 Sen de Yap
13:30 Rehber
14:30 Küçük Ağa
16:30 Zalim İstanbul
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:30 Gece Kafası
Kaynak: InterSinema.com