28 Ocak Doya Doya Moda kim kazandı? 28 Ocak Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! Programda konsept değişikliğine gidildi ve kızlar, erkekler beraber yarışıyor. Ünlü manken Ivana Sert'in jüri olarak katıldığı 28 Ocak Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? işte detaylar!

Birbirinden tarz 7 kadın ve 7 erkeğin yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da yeni hafta başladı. İkili takım olarak yarışan kadınlar ve erkekler diğer 6 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele edecek! Bugün Doya Doya Moda konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 28 Ocak Doya Doya Moda kim kazandı? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 28 Ocak Doya Doya Moda puan durumu!

DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

Bahar Candan, Birben Coşkun, Rabia Ağca, Ayşegül Toptaş, Ceren Keskin, Tuğçeve Özde Karacan'ın erkek yarışmacılarla yarıştığı Doya Doya Moda 28 Ocak 2021 günün birincisi belirlendi. Doya Doya Moda kızlarda günün birincisi 19 puan ile Özde, erkeklerde günün birincisi ise Adnan oldu!

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Tuğçe: 13

Ayşegül: 18

Özde: 19

Rabia: 18

Ceren: 16

Birben: 17

Bahar: 12

Ufuk: 11

Emre: 12

Mehmet: 15

Erhan: 13

Ahmet: 9

Adnan: 20

Batıcan: 18