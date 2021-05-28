28 Mayıs Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Selami Şahin Acıyı Sevmek Olur mu sözleri
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28 Mayıs Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Selami Şahin Acıyı Sevmek Olur mu sözleri

28 Mayıs Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Selami Şahin Acıyı Sevmek Olur mu sözleri
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Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde çalan Şarkının özleri merak edildi. Peki, 28 Mayıs Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Selami Şahin Acıyı Sevmek Olur mu sözleri

Acıyı Sevmek Olur mu şarkısı Kırmızı Oda'da çalındı. İzleyicilerin merakını uyandıran gelişme sonrası 28 Mayıs Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Selami Şahin Acıyı Sevmek Olur mu sözleri araştırıldı.

SELAMİ ŞAHİN ACIYI SEVMEK OLUR MU SÖZLERİ

Bilmiyorum seninle

Sonumuz ne olacak

Belki bu aşk ölümsüz

Belki yarım kalacak

Her gün değişiyorsun

Avutuyorsun beni

Bir bilmece gibisin

Çözemedim ben seni

Seninle başım dertte

Ne yapsam bilmiyorum

Canımdan bir parçasın

Söküp atamıyorum

Bazı gün darılırsın

Bazı gün barışırsın

Bazı günde kaybolur

Hasrete karışırsın

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