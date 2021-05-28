28 Mayıs Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Selami Şahin Acıyı Sevmek Olur mu sözleri
Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde çalan Şarkının özleri merak edildi. Peki, 28 Mayıs Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Selami Şahin Acıyı Sevmek Olur mu sözleri
Acıyı Sevmek Olur mu şarkısı Kırmızı Oda'da çalındı. İzleyicilerin merakını uyandıran gelişme sonrası 28 Mayıs Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Selami Şahin Acıyı Sevmek Olur mu sözleri araştırıldı.
SELAMİ ŞAHİN ACIYI SEVMEK OLUR MU SÖZLERİ
Bilmiyorum seninle
Sonumuz ne olacak
Belki bu aşk ölümsüz
Belki yarım kalacak
Her gün değişiyorsun
Avutuyorsun beni
Bir bilmece gibisin
Çözemedim ben seni
Seninle başım dertte
Ne yapsam bilmiyorum
Canımdan bir parçasın
Söküp atamıyorum
Bazı gün darılırsın
Bazı gün barışırsın
Bazı günde kaybolur
Hasrete karışırsın