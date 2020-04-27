27 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› TV ›› 27 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haber
Orhan Ayhan, Nijerya, Trt, TV, Haber

27 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

27 Nisan 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

27.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 27.04.2020 06:45
27 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 Inter Goller

01:00 Almanya - İtalya

01:15 2018 Dünya Kupası Özetler

01:30 İspanya - Fransa

02:40 Siyah Beyaz Anılar

02:55 Takvim Yaprakları

03:00 Türkiye - Andorra

03:10 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri

03:40 Siyah Beyaz Anılar

03:55 Spor Kitaplığı

04:00 Portekiz - İspanya

04:40 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri

05:05 İspanya - İtalya

06:20 Süper Lig Özetler

06:50 Kamu Spotu: Evde Spor

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bundesliga

07:00 Almanya - İtalya

07:45 Spor ve Sağlık

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 La Liga Özetler

08:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

08:45 Spor ve Sağlık

08:50 Takvim Yaprakları

08:50 Kamu Spotu: Evde Spor

08:55 Hava Durumu

09:00 Bir Oyundan Fazlası

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 Kamu Spotu: Evde Spor

10:00 Spor Bülteni

10:00 Unutulmaz Maçlar

10:25 Kamu Spotu: İşte Spor

10:30 Fransa - Güney Afrika

11:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Kamu Spotu: İşte Spor

12:00 Jül Rime Kupasının Gizemi

12:15 İtalya - Şili

12:25 Süper Lig Özetler

12:55 Spor Kitaplığı

13:00 Spor Bülteni

13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:00 Türkiye - Andorra

14:55 Kamu Spotu: Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 89-90

15:25 İngiltere Premier Lig Özetler

15:45 2018 Dünya Kupası Özetler

16:00 Almanya - İtalya

16:00 Brezilya - İskoçya

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Bülteni

18:00 Spor Ana Haber

18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri

18:35 2018 Dünya Kupası Özetler

18:55 Kamu Spotu: İşte Spor

19:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları

19:00 Nostaljik Maçlar

19:55 Kamu Spotu: Evde Spor

20:00 Spor Bülteni

20:30 Süper Lig Özetler

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Lig Hatırası 89-90

21:00 İspanya - İtalya

21:25 İngiltere Premier Lig Özetler

22:00 Spor Akşamı

22:55 Kamu Spotu: Evde Spor

23:00 Unutulmaz Maçlar

23:00 İspanya - Nijerya

Kaynak: InterSinema.com

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Korona şüphelisi hasta, kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti Haber
Korona şüphelisi hasta, kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti
'Düşman kardeş'in Kim'den hala umudu var Haber
"Düşman kardeş"in Kim'den hala umudu var
Trabzon'da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti Haber
Trabzon'da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haber
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
Türkiye koronadan ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi Haber
Türkiye koronadan ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu Haber
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı
Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora saldırdı
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz...
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
'Sigara almaya çıktım' diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi
"Sigara almaya çıktım" diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Faik Öztrak Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop
Magazin Harun Tan Cem Yılmaz Ebru Şallı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Podolski Lionel Messi Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla İsveç Denizli Ambulans Kim Jong Un
Şu an buradasınız: 27 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 07:40:38. #1.15#
title