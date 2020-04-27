27 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 27 Nisan 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:45 Inter Goller 01:00 Almanya - İtalya 01:15 2018 Dünya Kupası Özetler 01:30 İspanya - Fransa 02:40 Siyah Beyaz Anılar 02:55 Takvim Yaprakları 03:00 Türkiye - Andorra 03:10 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri 03:40 Siyah Beyaz Anılar 03:55 Spor Kitaplığı 04:00 Portekiz - İspanya 04:40 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri 05:05 İspanya - İtalya 06:20 Süper Lig Özetler 06:50 Kamu Spotu: Evde Spor 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Bundesliga 07:00 Almanya - İtalya 07:45 Spor ve Sağlık 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 La Liga Özetler 08:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 08:45 Spor ve Sağlık 08:50 Takvim Yaprakları 08:50 Kamu Spotu: Evde Spor 08:55 Hava Durumu 09:00 Bir Oyundan Fazlası 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 09:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:55 Kamu Spotu: Evde Spor 10:00 Spor Bülteni 10:00 Unutulmaz Maçlar 10:25 Kamu Spotu: İşte Spor 10:30 Fransa - Güney Afrika 11:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 11:50 Takvim Yaprakları 11:55 Kamu Spotu: İşte Spor 12:00 Jül Rime Kupasının Gizemi 12:15 İtalya - Şili 12:25 Süper Lig Özetler 12:55 Spor Kitaplığı 13:00 Spor Bülteni 13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Bülteni 14:00 Türkiye - Andorra 14:55 Kamu Spotu: Evde Spor 15:00 Lig Hatırası 89-90 15:25 İngiltere Premier Lig Özetler 15:45 2018 Dünya Kupası Özetler 16:00 Almanya - İtalya 16:00 Brezilya - İskoçya 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Bülteni 18:00 Spor Ana Haber 18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri 18:35 2018 Dünya Kupası Özetler 18:55 Kamu Spotu: İşte Spor 19:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları 19:00 Nostaljik Maçlar 19:55 Kamu Spotu: Evde Spor 20:00 Spor Bülteni 20:30 Süper Lig Özetler 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 21:00 Lig Hatırası 89-90 21:00 İspanya - İtalya 21:25 İngiltere Premier Lig Özetler 22:00 Spor Akşamı 22:55 Kamu Spotu: Evde Spor 23:00 Unutulmaz Maçlar 23:00 İspanya - Nijerya Kaynak: InterSinema.com