27 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
27 Nisan 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:45 Inter Goller
01:00 Almanya - İtalya
01:15 2018 Dünya Kupası Özetler
01:30 İspanya - Fransa
02:40 Siyah Beyaz Anılar
02:55 Takvim Yaprakları
03:00 Türkiye - Andorra
03:10 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
03:40 Siyah Beyaz Anılar
03:55 Spor Kitaplığı
04:00 Portekiz - İspanya
04:40 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
05:05 İspanya - İtalya
06:20 Süper Lig Özetler
06:50 Kamu Spotu: Evde Spor
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bundesliga
07:00 Almanya - İtalya
07:45 Spor ve Sağlık
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 La Liga Özetler
08:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:50 Kamu Spotu: Evde Spor
08:55 Hava Durumu
09:00 Bir Oyundan Fazlası
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:00 Unutulmaz Maçlar
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 Fransa - Güney Afrika
11:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Kamu Spotu: İşte Spor
12:00 Jül Rime Kupasının Gizemi
12:15 İtalya - Şili
12:25 Süper Lig Özetler
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 Türkiye - Andorra
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
15:45 2018 Dünya Kupası Özetler
16:00 Almanya - İtalya
16:00 Brezilya - İskoçya
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Ana Haber
18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
18:35 2018 Dünya Kupası Özetler
18:55 Kamu Spotu: İşte Spor
19:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları
19:00 Nostaljik Maçlar
19:55 Kamu Spotu: Evde Spor
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:00 İspanya - İtalya
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
22:55 Kamu Spotu: Evde Spor
23:00 Unutulmaz Maçlar
23:00 İspanya - Nijerya
Kaynak: InterSinema.com