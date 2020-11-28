27. Dönem POMEM alımı ilanı yayınlandı! 2020 Polis alımı ne zaman? Polis Akademisi 8 bin polis alımı yapacak!
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27. Dönem POMEM alımı ilanı yayınlandı! 2020 Polis alımı ne zaman? Polis Akademisi 8 bin polis alımı yapacak!

28.11.2020 20:28 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:31
27. Dönem POMEM alımı ilanı yayınlandı! 2020 Polis alımı ne zaman? Polis Akademisi 8 bin polis alımı yapacak!

Polis Akademisinden polis olmak isteyen binlerce adayı ilgilendiren açıklama geldi. Peki, 2020 kaç polis alınacak? 2020 Polis alımı ne zaman? Polis Akademisi 8 bin polis alımı ne zaman?

Polis Akademisi, 8 bin polis alımı yapacağını duyurdu. Polis olmak isteyen adayları ilk önce başvuru işlemlerini gerçekleştirecek, ardından polis olabilmek için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavlara girecek. 27. Dönem POMEM alımı ilanı yayınlandı! 2020 Polis alımı ne zaman? Polis Akademisi 8 bin polis alımı yapacak!

2020 POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın),1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak.

Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi önümüzdeki günlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacak.

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POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

POMEM 27. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak geçmiş alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardır;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Adaylarda, 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan almak.

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