25 Ocak Survivor ödülü nedir? Survivor ödül yemeği ne? Survivor ödül oyununu kim kazandı?
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25 Ocak Survivor ödülü nedir? Survivor ödül yemeği ne? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

25.01.2021 20:55 | Son Güncelleme: 25.01.2021 21:00
25 Ocak Survivor ödülü nedir? Survivor ödül yemeği ne? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

25 Ocak 2021 TV8'de yayınlanan Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de Meryem'in vedasının ardından yeni bir ödül oyununa çıkılıyor. Ünlüler ve Gönüllüler günlerdir süren açlığın ardından bugünkü yemek ödülünü kazanmak için kıyasıya yarışıyor. Peki, 25 Ocak Survivor ödülü nedir? Survivor ödül yemeği ne? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Acun Ilıcalı, 25 Ocak Pazartesi günü ödül oyununu büyük bir heyecanla duyurdu! Ünlüler ve Gönüllüler günler süren açlığın ardından bu ödül için kıyasıya yarışıyorlar! Acun Ilıcalı'nın yemeği açıklamasının ardından yarışmacılar daha da hırslandı ve büyük bir açlık içinde yarışmaya başladılar! İşte 25 Ocak Survivor ödülü nedir? Survivor ödül yemeği ne? Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorularının cevabı!

25 OCAK SURVİVOR ÖDÜL YEMEĞİ NE?

25 Ocak 2021 Salı günü yemek ödülü kişi başı 4er parça ızgarada pişmiş baget ve buz gibi kola olacak! Piliç baget ödülünü duyan yarışmacıların ağzı sulandı! Günlerdir aç olan yarışmacılar ızgara tavuk ödülünü kazanmak ve yanınca kola içmek için büyük efor sarf edecekler!

25 OCAK ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? SURVİVOR YEMEĞİ KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu şu an devam ediyor! Oyun bittikten sonra güncel skorları ve kazanan takımı buradan takip edebilirsiniz!

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