25 Ağustos Salı DHA Spor Gündemi Mert Çetin: Türkiye'den teklif aldım ama Avrupa'da devam etmek istedim"Roma'da kendime bir şeyler kattım""Verona beni ilk maçımdan sonra istedi""Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray tarafından istenilmek gurur verici""Milli takımda herkes birbirini yukarıya itiyor""Türkler, Avrupa'da...

Mert Çetin: Türkiye'den teklif aldım ama Avrupa'da devam etmek istedim "Roma'da kendime bir şeyler kattım" "Verona beni ilk maçımdan sonra istedi""Beşiktaş, "Verona beni ilk maçımdan sonra istedi""Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray tarafından istenilmek gurur verici""Milli takımda herkes birbirini yukarıya itiyor""Türkler, Avrupa'da hırçın yapısıyla anılıyor" Gaziantep FK Asbaşkanı Özmen: Hedefimiz ligde ilk 5 ve Türkiye Kupası"Kadromuzu önemli isimlerle güçlendirdik""Alibec ile anlaştık, kulübünden haber bekliyoruz""İyi bir kamp dönemi geçiyor"TFF'DE ÖNEMLİ TOPLANTI11.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu bugün iki önemli gündem maddesiyle toplanacak. Federasyon, hem Merkez Hakem Kurulu'na yeni atamalar yapacak hem de kulüplerin harcama limitleri konusundaki taleplerini görüşecek.UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ2'nci Ön Eleme Turu21.00 PAOK - BEŞİKTAŞ21.00 Tiran - KızılyıldızİSTANBUL'DA DEV TURNUVAFenerbahçe, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor, Match PR'ın organize ettiği 'The Land Of Legends Cup' ile lige hazırlanacak.Yıllar sonra 2 İstanbul takımını aynı turnuvada buluşturan FIFA lisanslı maç organizatörü ve Match PR'ın kurucusu Cenk Turgut: Bu fikir pandeminin başlamasıyla birlikte çıktı.FENERBAHÇESarı lacivertlilerde çalışmalar devam edecek.14.00 Yeni transfer Filip Novak, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.GALATASARAYSarı kırmızılı takım günü izinli geçirecek.TRABZONSPORBordo mavililer çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.UEFA AVRUPA LİGİ1'inci Eleme Turu 19.00 Riteriai - Derry

Kaynak: DHA