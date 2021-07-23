24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karahan, mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılmasından hareketle her yıl 24 Temmuz'un "Basın Bayramı" olarak kutlandığını belirtti.

Halkın doğru haber alma hakkına ulaşması, bilginin paylaşılması noktasında meşakkatli bir görev üstlenen basın mensupları için 24 Temmuz'un büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Karahan, "Gelişen teknoloji ile günümüzde bilgiye ulaşmak ve onu yaymak da bir o kadar kolay ve hızlı hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının haricinde her bireyin, sosyal medya platformlarını da kullanarak kendi görüş ve düşüncelerini özgürce paylaşabilme, fikirlerini ortaya koyma hakkına sahip olduğunu aktaran Karahan, şunları kaydetti:

"Yıllarca toplumun sesi olan gazeteciler, bilgi teknolojilerinin hızla çoğaldığı günümüzde, dün olduğu gibi bugün de, doğru bilgiye erişimin temel kaynağını oluşturmaktadır. Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ve manevi değerlerine uygun, basın ilke ve ahlakını vazife edinen gazetecilerin çoğalması temel hedefimiz ve önceliğimiz olmaya devam edecektir. İlimizde de basınımızın seviye atlaması noktasında çalışma ve çabalarımız bundan sonra da sürecektir. Bu duygu ve düşünceler ile 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyor, tüm meslektaşlarımıza büyük emek ve fedakarlık gerektiren çalışma hayatlarında başarılar diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya