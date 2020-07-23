24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Edirne Valisi Ekrem Canalp, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp, mesajında, toplumda meydana gelen olaylar hakkında kamuoyunu tarafsız ve doğru bilgilendirmenin basının temel görevi olduğunu belirtti.

Önemli bir misyonu üstlenen gazetecilerin, bu ilke doğrultusunda ortaya koydukları emek, çaba ve gayretlerin takdire şayan olduğunu ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Kamu yönetimi ve vatandaşlarımız arasındaki ilişkilerde önemli bir görev üstlenen basınımızın, vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olarak, onların doğru bilgilendirilmesi ve haber alma haklarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için ortaya koyacakları çalışmalar büyük önem arz etmektedir.

Objektif, güçlü ve sorumluluk alan yerel basının da sosyal, kültürel ve ekonomik yönden ilimizin kalkınmasında büyük rol oynayacağı açıktır. Bu anlayışa sahip çıkarak özveri içerisinde gayret gösteren tüm basın temsilcilerimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı duyarlılıkla hareket edeceklerine yürekten inanıyorum.

Bu düşüncelerle, ilimizde faaliyette bulunan ajans, gazete, dergi, televizyon ve radyolarımız başta olmak üzere bütün basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar ve sağlıklı günler diliyorum."

Kaynak: AA