24 Haziran 2018 Mardin Milletvekili Genel Seçim Sonuçları! 24 Haziran 2018 Mardin'de Sandıkta Hangi Partiden Kim Çıktı?

24 HAZİRAN 2018 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNDE MARDİN'DE HANGİ PARTİ KAZANDI?

24 Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimi sonuçları belli oldu.

Buna göre partilerin Mardin'de aldığı oy oranları kesin olmayan sonuçlara göre şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi-Recep Tayyip Erdoğan:

Milliyetçi Hareket Partisi-Devlet Bahçeli:

Vatan Partisi-Doğu Perinçek:

Halkların Demokratik Partisi-Sezai Temelli, Pervin Buldan:

Cumhuriyet Halk Partisi-Kemal Kılıçdaroğlu:

Saadet Partisi- Temel Karamollaoğlu:

İyi Parti-Meral Akşener:

SEÇİM SONUÇLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

1 KASIM 2015 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNDE MARDİN'DE SONUÇLAR NASILDI?

1 Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Mardin'de partilerin aldığı oy oranı şöyleydi:

AK Parti: %28.5

CHP: %1.4

MHP: %0.8

HDP: %68.4