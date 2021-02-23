23 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden eleme olmadı?
23.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:36
Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen 23 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden eleme olmadı? Gelinim Mutfakta son bölüm özeti! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında 1. kim oldu? 23 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden eleme olmadı?
23 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?
23 Şubat Salı günü yayınlanan Gelinim Mutfakta Aysun çeyreğin sahibi oldu.
23 ŞUBAT SALI PUAN DURUMU
Aysun:23
Ayten:16
Zeynep:14
Esra:6
22 ŞUBAT PUAN DURUMU
Aysun: 23
Ayten: 16
Zeynep:14
Esra:6