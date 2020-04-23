23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Gürcistan'da faaliyet gösteren Türk okulları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladıklarını videolarla kutladı.

23.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:14
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Gürcistan'da faaliyet gösteren Türk okulları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladıklarını videolarla kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptıkları hazırlıkları sosyal medyadan paylaştı.

Azerbaycan'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencileri, evlerinde çektikleri görüntülerle Türk ve Azerbaycan halk danslarını icra etti.

Ellerinde iki ülkenin bayraklarıyla dans eden öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi öğretmen ve öğrencileri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir video hazırladı.

Okul Müdürü Kadir Bektaşoğlu, videoda yer alan konuşmasında, öğrencilerin okullarından uzak olmalarına rağmen öğretmenlerinin kalplerinde olduğunu söyledi.

Videoda, öğrenciler ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini seslendirdi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği çalışanlarının çocuklarının hazırladığı kutlama videosu da Büyükelçiliğin Facebook sayfasından paylaşıldı.

Tiflis'teki Türkiye Maarif Vakfından 3 dilli kutlama

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir video hazırladı.

Videoda, okul müdürü Taner Canpolat tüm çocukların bayramını kutladı. Görüntülerde, Türkçe, Gürcüce ve İngilizce şarkı ve şiirler seslendiren öğrencilerin, bugüne ilişkin yaptığı hazırlıklar yer aldı.

Kırgızistan'da 23 Nisan coşkusu pencerelerde

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) görevli Türk ailelerinin çocukları, bayramı evlerinde kutladı.

Yaşadıkları lojmanın pencerelerini Türk Bayrağı ve balonlarla süsleyen çocuklar, İstiklal Marşı okudu ve 23 Nisan şarkıları söyledi. Miniklere, üniversite rektörlüğü tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, videolu mesajla çocukların bayramını kutladı.

Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri de 23 Nisan'ı hazırladıkları video mesajlarla kutladı. Ülkedeki Ahıskalı Türk çocukları ise 23 Nisan'la ilgili şiirler okudu.

Öte yandan Kırgızistan'da Türkçe yayın yapan tek radyo Ulusal Manas Radyosu, bu akşam Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının "7 Tepenin Şehri İstanbul'dan 7 Kıtaya" adlı konseri Türkiye ile eşzamanlı dinleyiciyle buluşturacak.

Kazakistan'da kısıtlı kutlama

Kazakistan'da 23 Nisan Türkiye'nin Nur-Sultan Büyükelçiliğinde Kovid-19 salgını nedeniyle yalnızca büyükelçilik personeli ve çocuklarının katıldığı etkinlikle kutlandı.

Sosyal mesafe kurallarına riayet edilen etkinliğe katılanlar maske taktı.

İstiklal Marşı ve 23 Nisan şiirleri okunan etkinlikte, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici çocuklara hediye verdi.

Büyükelçi Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli bayramların Türkiye'den uzakta daha anlamlı, daha heyecanlı kutlandığını belirterek, "Özellikle bugün Kurtuluş Savaşı'nı yürütmüş olan Gazi Meclisimizin açılışının 100. yıldönümü olması münasebetiyle ayrı bir değere sahip. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Ekici ayrıca, "Bu salgın günlerini kardeş ülkeler arasındaki dayanışmayla ele ele vererek kısa zaman içerisinde atlatacağımızı ve önümüzdeki bayramlarımızı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde daha geniş katılımla daha büyük coşkuyla kutlamayı umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kazakistanlı çocukların evlerinde okudukları Türkçe şiirlerin görüntüleri, Nur Sultan Yunus Emre Enstitüsünün sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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