23 MART SURVİVOR KİM ELENDİ? 2025 Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, en son kim elendi?

Survivor 2025'in 23 Mart tarihli son bölümünde heyecan doruktaydı. All Star ve Gönüllüler takımları arasında nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kıran kırana geçen oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli olurken, gecenin sonunda eleme potasına giren yarışmacılar da netleşti. İzleyicilerin merakla takip ettiği eleme sürecinde, adaya veda eden isim de açıklandı. Peki, dokunulmazlık oyununu kim kazandı, Survivor'da en son kim elendi? İşte 23 Mart Survivor 2025 bölümüne dair tüm detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2025'in 23 Mart 2025 tarihli son bölümünün Rodeo oyununda erkek yarışmacılar arasında zafer All Star takımının olurken, kadınlar etabında üstün gelen taraf Gönüllüler takımı oldu. Gecenin kaderini belirleyen final oyunu ise büyük bir çekişmeye sahne oldu. Takımların en güçlü isimleri parkura çıkarak mücadele etti. Final etabını kazanan Gönüllüler takımı, dokunulmazlık hakkını elde eden taraf oldu.

2025 Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı

2025 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta eleme potasına giren isimler belli oldu. All Star takımından Sedat, Batuhan ve İsmail Balaban eleme adayı olarak belirlenirken, Gönüllüler takımından ise Doğuş potaya çıkan isim oldu.

23 MART SURVİVOR KİM ELENDİ

Gerçekleştirilen ilk düello oyunlarında Batuhan ve İsmail potadan çıkmayı başardı. Haftanın elenen ismi ise Sedat ile Doğuş arasında oynanacak son düello mücadelesinin ardından netlik kazanacak.