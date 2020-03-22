22 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı 22 Mart 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Salgın 01:00 Arka Sokaklar 02:00 Hizmetçiler 03:45 Kuzey Güney 04:15 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 05:15 Tatlı İntikam 05:30 Müzik Arası 06:30 Akasya Durağı 08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:45 Magazin D Pazar 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 13:00 Arda ile Omuz Omuza 14:00 Hizmetçiler 14:00 Son Moda 15:00 Zalim İstanbul 16:15 Hekimoğlu 19:00 Kanal D Haber Haftasonu 20:00 Hizmetçiler 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 23:15 Miraç Kandili Özel 23:30 Zalim İstanbul Kaynak: InterSinema.com