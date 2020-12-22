22 Aralık Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 22 Aralık 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

22 ARALIK SALI 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Antalya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Mardin'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE °C, 8°C

İSTANBUL °C, 10°C

KIRKLARELİ °C, 7°C

KOCAELİ °C, 12°C

A.KARAHİSAR °C, 5°C

DENİZLİ °C, 11°C

İZMİR °C, 12°C

MUĞLA °C, 15°C

ADANA °C, 18°C

ANTALYA °C, 17°C

HATAY °C, 14°C

ISPARTA °C, 9°C

ANKARA °C, 5°C

ÇANKIRI °C, 7°C

ESKİŞEHİR °C, 5°C

KONYA °C, 5°C

BOLU °C, 4°C

DÜZCE °C, 8°C

KASTAMONU °C, 2°C

ZONGULDAK °C, 7°C

AMASYA °C, 5°C

GÜMÜŞHANE °C, 5°C

SAMSUN °C, 9°C

TRABZON °C, 12°C

ERZURUM °C, -2°C

KARS °C, -2°C

MALATYA °C, 5°C

VAN °C, 5°C

DİYARBAKIR °C, 6°C

GAZİANTEP °C, 10°C

SİİRT °C, 7°C

ŞANLIURFA °C, 12°C

22 ARALIK SALI 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

22 ARALIK SALI 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın ve Düzce aralıklı yağmurlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin ise hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile beraber buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

22 ARALIK SALI 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde pus, kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak sis görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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