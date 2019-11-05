21. Yüzyılda Türkiye-Rusya İlişkileri Paneli düzenlendi

05.11.2019 13:47

Malatya'da, "21. Yüzyılda Türkiye-Rusya İlişkileri" konulu panel düzenlendi. İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin son 10 yılda güçlü bir iş birliğiyle sürdürüldüğünü belirtti.



İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Panele, İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Andrey Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlova, çalışmasıyla Rus-Türk İş Adamları Birliği (RTİB) Başkanı ve Uluslararası Andrey Karlov Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan, RTİB Genel Sekreteri Vladimir Solotsinkiy, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Osman Ağır'ın yanı sıra akademik personel ve öğrenciler katıldı.



"Türkiye ve Rusya ilişkileri güçlü bir iş birliğiyle sürüyor"



Panelin açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin son 10 yılda güçlü bir iş birliğiyle sürdürüldüğünü ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında güçlü bir iletişim vardır. Bu iletişimin, bölgesel konulardaki sorunların çözümünde de önemli katkı sağladığını görüyoruz. İnönü Üniversitesinin Rektörü olarak 2010 yılında Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Putin'in, Türkiye-Rusya ilişkilerini arttırmak için kurdukları mekanizmalardan biri olan Türk-Rus toplumsal sorununun rektörler komitesinin üyesiyim" dedi.



Rektör Kızılay, Türkiye ve Rusya Toplumsal Formu'nun 2010 yılında kurulduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin başkanlığında yapıldığını ve bu etkinlikte bir Türk bir de Rus eş başkanın görev aldığını söyledi.



Türkiye-Rusya Toplumsal Formu'nun 11 komiteden oluştuğunu ve Türk-Rus ilişkilerini her düzeyde geliştirmeyi amaçlayan bir mekanizma olduğunu söyleyen Kızılay, bu mekanizmanın rektör komitesinde de üniversiteler arası eğitim ve bilim alanındaki iş birliği konusunda da çalışmalar yaptığını kaydetti.



Konuşmaların ardından oturum başkanlığını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek'in yaptığı panel düzenlendi. Panel kapsamında, "Türk ve Rus Hakları Arasındaki Dostluk ve Kültür İlişkileri ve Uluslararası Andrey Karlov Vakfının Çalışmaları" ile Andrey Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlova, "Rusya Ekonomisinin Dünyadaki Konumu, Türk-Rus Ekonomik ve Ticari İlişkilerin Seyri ve Taşıdığı Önem" isimli çalışmasıyla Rus-Türk İş Adamları Birliği (RTİB) Başkanı ve Uluslararası Andrey Karlov Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan, "70'lerden 90'lara Türkiye yılları ve Türk-Rus İlişkileri" adlı çalışmasıyla RTİB Genel Sekreteri Vladimir Solotsinkiy, "Bölgesel Sorunların Çözümünde Türkiye Rusya İş Birliğinin Önemi" isimli çalışmasıyla da İnönü Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Osman Ağır sunumlarını gerçekleştirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA