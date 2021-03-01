21 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 21 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası, koronavirüste 'kademeli normalleşme' kararlarını açıkladı. Peki, 21 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 21 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri