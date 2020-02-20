21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!

20.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:25

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 21 Şubat Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

21 ŞUBAT 2020 CUMA HUTBESİ

ÜÇ AYLARIN MANEVİ İKLİMİNE YAKLAŞIRKEN

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle

buyuruyor: "Rabbinizin mağfiretine ve genişliği

göklerle yer kadar olan, Allah'a karşı gelmekten

sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete

koşun."

Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber

Efendimiz (s.a.s) bizlere şu duayı öğretiyor:

"Allah'ım! Sen affedicisin, Kerîm'sin, affetmeyi

seversin, beni de affet."

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimizin sayısız lütuf ve ihsanı ile

ömrümüze bereket, ruhumuza sükûnet katan üç

ayların gölgesi üzerimize düştü. Önümüzdeki Salı

günü Recep ayına kavuşmuş olacağız. Perşembe

gününü Cuma'ya bağlayan gece ise inşallah Regaib

gecesini idrak edeceğiz.

Bizleri bu manevi günlere ulaştıran Cenâb-ı

Allah'a hamd ü senalar; ümmetine ibadet ve itaati,

tevbe ve istiğfarı, dua ve niyazı öğreten Resûl-i

Ekrem'e salat ve selam olsun.

Kıymetli Müslümanlar!

Üç aylar, gafletten uyanmanın, kulluk

bilinciyle arınmanın adıdır. Üç aylar, her yıl

heyecanla gelişini beklediğimiz nadide zamanlardır.

İlahi rahmet ve mağfiretin varlık âlemini kuşattığı,

müminlerin topluca ibadete yöneldiği aylardır.

Rabbimizin kulları için açtığı sonsuz lütuf

kapılarının ilki Recep ayıdır. Bu ay, Cenâb-ı

Hakk'a iman ve ilticamızın, Resûlüllah'a itaat ve

muhabbetimizin nişanesidir.

Değerli Müminler!

Recep ayında, iki mübarek gece gönül

hanemize misafir olur. Bunlardan biri Regaib

gecesidir. Regaib, bütün istek ve arzularımızı

Allah'ın rızasına bağlamaya çalışmak demektir. Bu

gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancımızın

Rabbimize yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak

olduğunu bize öğretir.

Diğeri ise Sevgili Peygamberimizin ümmetine

emaneti olan Mescid-i Aksa ile bütünleşen Miraç

gecesidir. Miraç, maddi heveslerden manevi

değerlere geçmeyi, fani olandan baki olana

yücelmeyi bizlere hatırlatır.

Muhterem Müminler!

Recep ayından sonra, ruhen ve bedenen

Ramazan'a hazırlandığımız Şaban ayı karşılar bizi.

Şaban'ın ortasında parlayan Berat gecesi, kederden

ve ilahi cezadan kurtulmanın, af ve afiyete

kavuşmanın Allah'a kullukta gizli olduğunu

hatırlatır bize.

Üç ayların sonuncusu, evveli rahmet, ortası

mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan

Ramazan-ı şeriftir. Ramazan; oruç, Kur'ân, infak,

zekât, arınma ve tefekkür ayıdır. Ramazanın son

günlerinde kadrini bilenler için bin aydan daha

hayırlı olan Kadir gecesini ihya ederiz. Ve nihayet

Rabbimize itaatkâr bir kul olmanın mutluluğuyla

bayrama erişiriz.

Aziz Müslümanlar!

Rabbimize gönülden bağlanmak, O'na

hakkıyla ibadet etmek ve güzel ahlaka uygun bir

hayat sürmek için üç ayları fırsat bilelim. Hata ve

günahlarımıza tevbe edelim. Varsa kötü

alışkanlıklarımızı terk edelim. Haktan ve

hakikatten, iyiden ve güzelden yana yeni bir sayfa

açalım. Mahzun gönüllere neşe ve sevinç taşıyalım.

"Ben" duygusundan sıyrılıp "biz" olmanın şuuruna

varalım. Böylelikle dünyada ve ahirette huzura

erelim.

Bu vesileyle mübarek üç ayların ve Regaib

gecesinin milletimize ve ümmet-i Muhammed'e

hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz

ediyorum. Cenâb-ı Hak, Recep ve Şaban ayını

bizim için mübarek kılsın ve bizi Ramazan'a

kavuştursun.