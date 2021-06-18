2022 KPSS ne zaman? 2021 KPSS geç başvuru ücreti ne zaman, nasıl yatırılır?
Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS her yıl düzenlenen sınavlardan biridir. Farklı kategorilere göre düzenlenen KPSS sınav takvimi hakkında 2022 KPSS ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti nasıl yatırılır? sorularının yanıtları merak ediliyor.
2022 KPSS ne zaman? sorusu KPSS'ye girecekler tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. ÖSYM 2022 KPSS takviminin yayınlanmasını bekleyen adaylar, ayrıca 2021 KPSS geç başvuru ücreti ne zaman, nasıl yatırılır? sorularının da yanıtlarını araştırıyor.
2021 KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILIR?
KPSS geç başvuru (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) 22-23 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenecek.
İLK SINAV ÜCRETLERİ
İlk zamandaki KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL. KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL. ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.
- Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
- ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır
2022 KPSS NE ZAMAN?
2021 yılında yapılacak KPSS sınavının ardından yapılacak olan 2022 KPSS sınavı yani Kamu Personeli Seçme Sınavı hakkında araştırılan detaylar biri de "2022 KPSS sınavı ne zaman?" sorusu oluyor.
Önceki sınav dönemleri göz önüne alındığında;
2022 KPSS Lisans sınavı için başvurular Mayıs 2022 tarihinde alınmaya başlaması muhtemel sınav ise Ağustos ayında yapılacak.
2022 KPSS KONULARI NE OLACAK?
2022 KPSS Türkçe Konuları
- Cümlede Anlam
- Sözcükte Anlam
- Yapı Bilgisi
- Paragrafta Anlam
- Noktalama İşaretleri
- Sözcük Bilgisi
- Ses Bilgisi
- Yazım Kuralları
- Cümle Bilgisi
- Sözel Mantık ve Akıl Yürütme
- Anlatım Bozuklukları
2022 KPSS Matematik Konuları
- Temel Kavramlar
- Tablo ve Grafikler
- Sayılar
- Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
- Bölme ve Bölünebilme Kuralları
- İşlem ve Modüler Aritmetik
- Asal Çarpanlara Ayırma
- Kümeler
- EBOB-EKOK
- Problemler
- Birinci Dereceden Denklemler
- Oran-Orantı
- Rasyonel Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- Eşitsizlik
- Köklü Sayılar
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
2022 KPSS Geometri Konuları
- Geometrik Kavramlar
- Katı Cisimler
- Doğruda Açılar
- Analitik Geometri
- Üçgende Açılar
- Çember ve Daire
- Üçgende Alan
- Dörtgenler
- Çokgenler
- Üçgende Benzerlik
- Açı Kenar Bağıntıları
- Kenarortay
- Özel Üçgenler
- Açıortay
2022 KPSS Tarih Konuları
- İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
- Türk-İslam Tarihi
- İlk Müslüman Türk Devletleri
- Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
- Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
- Osmanlı Devleti Kuruluş, Yükselme, Duraklama Dönemleri
- Osmanlı Devleti Gerileme ve Dağılma Dönemleri
- Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
- I. ve II. Balkan Savaşları
- I. Dünya Savaşı
- Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
- Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
- Atatürk İlke ve İnkılapları
- Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
2022 KPSS Coğrafya Konuları
- Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Yer Şekilleri
- Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
- Türkiye'de Nüfus, Yerleşme ve Göç
- Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası
- Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri
2022 KPSS Vatandaşlık Konuları
- Hukukun Temel Kavramları
- Genel Esaslar
- Temel Haklar
- Yasama
- Yürütme
- Yargı
- Anayasal Gelişmeler
- İdare Hukuku
- Uluslararası Örgütler
- Güncel Bilgiler