2021- Kaymakamlık, e-YDS 2021/9 İngilizce ve 2021-DGS Nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması Hakkında Basın Duyurusu

ÖSYM Başkanlığı tarafından 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü 2021- Kaymakamlık ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2021/9 İngilizce); 11 Temmuz 2021 Pazar günü de Dikey Geçiş Sınavı (2021 - DGS) yapılacaktır.

ÖSYM Başkanlığı tarafından 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü 2021- Kaymakamlık ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2021/9 İngilizce); 11 Temmuz 2021 Pazar günü de Dikey Geçiş Sınavı (2021 - DGS) yapılacaktır. Sınavlara katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T. C. Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" ile bir (bir) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T. C. Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için, 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü 07: 00 - 10: 00, 11: 00 - 13: 30 ; 11 Temmuz 2021 Pazar günü ise 07: 00 - 10: 00 saatleri arasında İzmit ve Derince ilçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre