2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ERKEN YURT BAŞVURUSU

2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ERKEN YURT BAŞVURUSUDeğerli Öğrencilerimiz,Rektörümüzün 7 Haziran 2021 MyOzU duyurusu doğrultusunda ve 2021-2022 akademik takvimimiz ve ilgili planlama çalışmaları kapsamında, 2021- 2022 Güz Dönemi yurt başvuruları için gerekli koşul ve başvuru süreçleri aşağıda...

2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ERKEN YURT BAŞVURUSU

Değerli Öğrencilerimiz,

Rektörümüzün 7 Haziran 2021 MyOzU duyurusu doğrultusunda ve 2021-2022 akademik takvimimiz ve ilgili planlama çalışmaları kapsamında, 2021- 2022 Güz Dönemi yurt başvuruları için gerekli koşul ve başvuru süreçleri aşağıda bilgilerinize sunulur.

Yurtlarımızın bağlı bulunduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın barınma yerleriyle ilgili mevzuatı gereğince, "Kişinin toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede bulaşıcı hastalığı olmaması" yurda kabul için ön şart olarak yer almaktadır. ( 02. 07. 2020 Tarihli Resmi Gazete, Yüksek Öğrenim Kurumlarında Barınma Hizmetleri Yönetmeliği 21. Madde - c bendi, 26. Madde - 8. fıkra)

Yukarıdaki hükme istinaden kişi ve toplum sağlığını korumaya yönelik kurumsal sorumlulukları yerine getirebilmek için 2021-2022 Öğrenim yılı içinde yurtlarda konaklayacak ve/veya kendisine ilişkin yurda giriş sürecinin başlatılmasına yönelik yurt başvurusu yapan tüm öğrencilerimizin içinde bulunduğumuz pandemi koşulları gereğince Covid-19 aşısını yaptırmış olmaları gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu protokol çerçevesinde, Covid-19 hastalığını geçirmiş olan öğrencilerin hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra aşı olmaları gerekmektedir. Covid-19 hastalığını geçirmemiş olan öğrencilerin ise ilgili aşıyı en az 2 doz yaptırmış ve üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda bu koşulları karşılayan ve yurtta konaklamaya başlayan öğrencilerimizin Sağlık Bakanlığının veya Hükümet ya da ilgili idari otoritelerin kararı veya tavsiyeleri uyarınca, gereklilik dolayısıyla istenildiğinde 3. veya 4. aşıyı da tıbbi zamanı geldiğinde yaptırmak veya yurttaki konaklamasına son verilmesini kabul etmek zorundadır.

Yurda giriş tarihinde hastalığı geçirmiş, henüz aşı zamanı gelmemiş olan öğrencilerin yurda giriş yapabilmeleri için zamanı geldiğinde aşı randevusu alacağını, aşı olacağını yazılı olarak taahhüt etmeleri istenecektir. Olası 3. veya 4. doz aşı için yukarıda yazılı zorunluluk, burada belirtilen kişiler için de geçerli olup, taahhütlerini yerine getirmeyen ve ilgil gerekliliğe uymayanların yurttaki barınmasına derhal ve koşulsuzca son verilecektir.

Yurtlara girişte aşılanma ile ilgili koşullar sağlanmış olsa dahi, tüm diğer bulaşıcı hastalık durumlarında olduğu gibi "kişinin toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede bulaşıcı hastalığı olmaması" koşulu doğrultusunda konaklama esnasında Covid-19 teşhisi konulan kişiler, karantina ve tecrit süreleri boyunca yurtlarda konaklayamaz. Yurtlara tekrar kabul için T. C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen HES kodunun risksiz statüye dönüşmesi ve negatif PCR test sonucunun ibra edilmesi gerekmektedir.

Covid -19 kapsamında her türlü önlem ve kurallar güncellenmeye tabi olup, yetkili kamu kurumlarının yapacakları düzenlemeler ve bu düzenlemelere uygun olarak Yurt Yönetiminin alacağı kararlar ile yurtlarda gerek Covid-19 gerekse diğer hijyen gereklilikleriyle alınan önlemlere ilişkin barınan kişinin yükümlülükleri saklıdır.

Yurt Başvuru Süreci

2021 - 2022 Güz Dönemi Erken Yurt Başvuruları 09 Ağustos 2021 Pazartesi 10: 00 ile 13 Ağustos 2021 Cuma 17: 00 saatleri arasında SIS üzerinden alınacaktır.

Başvurunuzun geçerlilik kazanabilmesi için depozito (500 TL) ve peşinat ücreti (2. 500 TL) ödemeleri başvuru tarihleri içerisinde yapılmalıdır. (Yurt burslu öğrenciler Peşinat ücretinden muaftır. )

Başvuru üzerinde son gün ve saatine kadar her türlü değişim ve güncelleme yapılabilir. Güncellemeler ilk başvuru tarih ve saatini etkilemeyecektir.

Peşinat Ödemesi

Peşinat ödemesi (2. 500 TL) başvuru sırasında, başvurunuzun geçerli olabilmesi için ödemeniz gereken tutardır. Yıllık oda borcunuz peşinat ödemesi düşüldükten sonra geriye kalan tutar 2'ye bölünerek güz ve bahar dönemi olarak yansıtılacaktır. Burslu öğrenciler dışında tüm öğrencilerimizin peşinat ödemesi yapmaları gerekmektedir.

Peşinat ücreti, Konaklama Hizmetleri Müdürlüğü tarafından duyurularla belirtilen tarihler arasında, FİBABANKA şubelerinden 'Öğrenci Numarası' ve 'T. C Kimlik Numarası' bilgileri ile nakit olarak gerçekleştirilir.

Peşinat ile depozito ayrı ücretlerdir. Daha önce depozito ödememiş öğrencilerimizin 2. 500 TL peşinat ücreti ve 500 TL depozito olmak üzere toplam 3. 000 TL ödemesi gerekmektedir.

Yerleştirme Kriterleri:

Yurt burslu öğrenciler(Bursunun karşılığı olan oda tipi ilk tercih ise Burslu öğrenci öncelikli yerleştirilir) Uluslararası öğrenciler İstanbul dışı mevcut öğrenciler İstanbul içi mevcut öğrenciler**

**İstanbul içi öğrenciler için kullanılacak MERNIS önceliği aşağıdaki gibidir:

Bölge: Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Silivri Bölge: Adalar, Avcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla Bölge: Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beykoz, Esenler, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kartal, Sultanbeyli, Sultangazi, Zeytinburnu Bölge: Bayrampaşa, Beyoğlu, Eyüp, Fatih, Maltepe, Sarıyer, Şişli Bölge: Beşiktaş, Kadıköy, Kağıthane, Üsküdar Bölge: Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Şile, Ümraniye Aynı kriterde yer alan öğrencilerin kendi içlerinde sıralaması aşağıdaki gibi yapılır:

Giriş yılı (Mevcut öğrenciler arasında giriş yılı daha eskiden yeniye) Burssuz - Burslu (Bursunun karşılığı olan oda tipi ilk tercih ise Burslu öğrenci öncelikli yerleştirilir. Aksi durumda aynı kriter değerinde bulunan öğrenciler arasında burssuz öğrenci yerleştirme önceliğine sahiptir) Başvuru Günü ve Saati (İlk başvurudan son başvuruya)

Yurt Burslu Öğrenciler için Önemli Notlar

Yurt burslu öğrencilerimize bursunun karşılığı olan odaya %100 yerleşim garantisi sağlanabilmesi için, bu oda tipinin tercihleri arasında yer alması gerekmektedir. Aksi durumda yerleşim garantisi bulunmamaktadır.

Öncelik sıralaması sonucunda bursunun dışında bir oda tipine yerleşimi yapılan öğrencilerimize burs ücret tutarı kadar indirim atanarak borçlandırmaları yapılacaktır.

Yerleştirme süreci sonrasında bursunun kesilmesi durumunda burslu öğrenci, açığa çıkan oda fark ücretini ödemekle yükümlü olacaktır. Yurt burslu öğrencilerimizin peşinat ücreti ödemeleri gerekmez ancak depozito ücretini (500 TL) ödemeleri gerekir.

Başvuru Sonuçları ve Ödeme

Yurt başvuru sonucunuzu 17 Ağustos 2021 Salı tarihinde SIS >> Yurt İşlemleri >> Yurt Başvuru Sonucu ekranını kullanarak öğrenebilirsiniz.

Başvurunuz olumlu sonuçlanmış ve yerleşiminiz yapılmış ise gerekli belgeleri Konaklama Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim ederek 21. 09. 2021 itibariyle odanıza yerleşebilirsiniz.

2021-2022 Akademik yılı yurt ücretleri için tıklayınız.

Erken başvuru döneminde yerleşilen oda için son ödeme tarihi 25 Ağustos 2021 Çarşamba günüdür.

Bu tarihe dek ödeme yapılmaması durumunda oda kaydı otomatik olarak iptal edilecektir. Oda kaydı iptal olan öğrenciler, Yeni Girişli Öğrenciler ile birlikte tekrar yurt başvurusunda bulunabilirler. İkinci başvurularında Erken Kayıt Döneminde ödemiş oldukları Yıllık Kayıt Ücreti geçerli olup tekrar yıllık kayıt ücreti ödemeleri gerekmemektedir.

Yurt Yerleşimi İçin Gerekli İşlemler ve Belgeler:

1-) Sağlık durumunun yurtta kalmaya elverişli olduğunun belirtildiği sağlık raporu (Aile hekimi, Özel veya Devlet Hastanelerinden alınabilir. )

2-) 2 doz Covid-19 aşısı yapıldığını gösteren "Aşı Kartı" (e-nabız üzerinden temin edilebilir)

Yurda giriş tarihinde hastalığı geçirmiş, henüz aşı zamanı gelmemiş olan öğrencilerin yurda giriş yapabilmeleri için;

Covid geçirdiğine dair pozitif PCR test sonucu, Yurtlara giriş yapmadan en geç 48 saat önce yapılmış PCR testi 3-) Adli Sicil ve Arşiv Kaydı (e-devlet üzerinden temin edilebilir. )

4-) Yabancı uyruklu öğrencilerden öğrenim izni belgesi ve pasaport örneği

Ayrıntılı bilgi için ve sorularınız için web sitemizden bilgi alabilir ya da yurt@ozyegin. edu. tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Konaklama Hizmetleri Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre