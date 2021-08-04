2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'inci gününde kadın voleybolunda ABD, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenerek yarı finale çıktı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'inci gününde kadın voleybolunda ABD, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenerek yarı finale çıktı.
Ariake Arena'da oynanan çeyrek final müsabakasında ABD, rakibini 25-11, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yendi.
ABD, yarı finalde Sırbistan-İtalya maçının galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki