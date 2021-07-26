2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde tenise ikinci tur maçlarıyla devam edildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde tenise ikinci tur maçlarıyla devam edildi.

Ariake Tennis Centre'da teklerde oynanan maçlarda kadınlarda Japon Naomi Osaka, Belaruslu Aryna Sabalenka, İspanyol Garbine Muguruza, Çek Karolina Pliskova, İsviçreli Belinda Bencic, erkeklerde Sırp Novak Djokovic, Alman Alexander Zverev, Rus Danill Medvedev gibi favori isimler korta çıktı.

Kadınlarda dünya 2 numarası Osaka, İsviçreli Victorija Golubic'i, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura yükseldi.

Dünya 9 numarası Muguruza, Çinli Qiang Wang karşısında 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0'lık galibiyet aldı.

WTA sıralamasında 12. basamakta yer alan Bencic, Japon Misaki Doi'yi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek elemeyi başardı.

Dünya 7 numarası Pliskova da İspanyol Carla Suarez Navarro'yu 6-3, 6-7 ve 6-1'Lik setlerle 2-1 yendi.

WTA 3 numarası Sabalenka ise Donna Vekic'e 4-6, 6-3 ve 6-7'lik üç set sonunda 2-1 yenilerek elendi.

Tek erkeklerde favoriler rahat tur atladı

Erkeklerde dünya 1 numarası Djokovic, Alman Jan-Lennard Struff karşısında 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0'lık rahat bir galibiyet alarak adını üst tura yazdırdı.

Dünya 2 numarası Rus tenisçi Medvedev, Hint Sumit Nagal'ı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Dünya 5 numarası Zverev de Kolombiyalı Daniel Elahi Galan'ı 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek üst tura çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
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