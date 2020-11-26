2020 KPSS önlisans atama tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM KPSS ön lisans tercih kılavuzu ne zman yayınlanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın önlisans düzeyinde gerçekleşen oturumu sonuçlarının açıklanmasıyla beraber KPSS ön lisans tercih kılavuzu için araştırmalar hız kazandı. KPSS ön lisans tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? KPSS ön lisans atama tercihleri ne zaman başlayacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın önlisans düzeyinde gerçekleşen oturumu sonuçlarının açıklanmasıyla beraber KPSS ön lisans tercih kılavuzu için araştırmalar hız kazandı. KPSS ön lisans tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? KPSS ön lisans atama tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

KPSSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI, TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında hizmet vermek isteyen iki senelik üniversite mezunu binlerce kişi bu sene 25 Ekim tarihinde gerçekleşen sınava katılım sağlamıştı. Sınav sonuçları bugün adayların erişimine açılırken gözler bu kez ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS önlisans tercih kılavuzuna çevrildi…

KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması şöyle;

"25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ön Lisans sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

Ancak tercih kılavuzu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

DEĞERLENDİRME

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.