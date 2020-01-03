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2019 yılında ihracat 180,5 milyar oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla açıkladığı geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin 2019 yılı toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180,4 milyar dolar oldu.

03.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:26
2019 yılında ihracat 180,5 milyar oldu

İhracatçılar Meclisi, Ticaret Bakanı 'ın katılımıyla açıkladığı geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin 2019 yılı toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180,4 milyar dolar oldu. İthalat ise 210,4 milyar dolar olarak açıklandı.

Kaynak: Dunya.com

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