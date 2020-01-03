2019 yılında ihracat 180,5 milyar oldu

03.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:26

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla açıkladığı geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin 2019 yılı toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180,4 milyar dolar oldu. İthalat ise 210,4 milyar dolar olarak açıklandı.