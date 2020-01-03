03.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:16

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Ülke gruplarına göre ihracata baktığımızda, birinci sırada yüzde 44,3 payla Avrupa Birliği en büyük pazarımız olarak yer alıyor. İhracatımızda Orta Doğu ülkelerinin payı 6 puan artışla yüzde 21,5'e yükselirken, diğer Avrupa ülkelerinin payı da 4,5 puan artışla yüzde 7,6'ya yükseldi." dedi.

2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Ticaret Bakanlığında yapıldı.

Gülle, buradaki konuşmasında, küresel ticaretteki zorluklara ve yavaşlamaya rağmen Türkiye'nin her ay kırdığı ihracat rekorlarını 2019'da yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruyla taçlandırdığını söyledi.

Aralık ayında ihracatın yüzde 4,87 artışla 15 milyar 385 milyon dolar olduğunu belirten Gülle, "Aralık 2019, Aralık 2017'deki 14,7 milyar dolarlık ihracat rakamını geride bırakarak, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat yapılan aralık ayı oldu. 2019'un tamamına baktığımızda, küresel konjonktürdeki zorluklara ve küresel ticaretteki yavaşlamaya rağmen 12 ayın 8'inde yine Cumhuriyet tarihi rekorları kırdık. Yıllık bazda ihracatımızı da 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihi rekorumuzu yeniledik." diye konuştu.

Türkiye'nin Otomobili'ne talip oldu

Gülle, Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtılması gibi ülkede gerçekleşen önemli olayları anımsatarak şöyle devam etti:

"Her anlamıyla hayran kaldığımız yerli otomobilimizi, 2022 yılında yollarda görmek istiyor, TİM ve ihracatçı birliklerimize bağlı görev araçlarının tamamını, yerli ve milli otomobile dönüştürmek adına şimdiden 300 araca talip olduğumuzun sözünü veriyoruz. Daha da önemlisi ilk yerli ve milli otomobilimizin ihracatını bir an önce gerçekleştirmek adına tüm ihracat ailesi olarak büyük bir heyecan içindeyiz. Enerjide ithalata olan bağımlığımızı azaltarak, senede 10 milyar dolarlık bir tasarruf sağlayacağımızı öngörüyoruz. Yerli ve milli otomobil ihracatımızın 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefine katkılarını heyecanla bekliyoruz."

Otomotiv sektörü birinci

Aralık ayı ihracat rakamlarının detaylarını aktaran Gülle, "2,5 milyar dolarla otomotiv sektörümüzün aralık ayını da birincilikle kapattığını görüyoruz. Otomotivi, 1,8 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,3 milyar dolarla hazır giyim, 1,1 milyar dolarla çelik ve 978 milyon dolarla elektrik elektronik sektörümüz takip etti." dedi.

Gülle, "Ülke gruplarına göre ihracata baktığımızda, birinci sırada yüzde 44,3 payla Avrupa Birliği (AB) en büyük pazarımız olarak yer alıyor. İhracatımızda Orta Doğu ülkelerinin payı 6 puan artışla yüzde 21,5'e yükselirken, diğer Avrupa ülkelerinin payı da 4,5 puan artışla yüzde 7,6'ya yükseldi." diye konuştu.

Türkiye'nin AB'ye ihracatının aralıkta 6,8 milyar dolar olduğunun bilgisini veren Gülle, "AB üyesi olmayan diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte 8 milyar dolar ihracat yaptığımızı görüyoruz." dedi.

Gülle, AB'yi yüzde 16,2'lik artışla 3,3 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştiği Orta Doğu ülkelerinin takip ettiğini, üçüncü sırada ise yüzde 7,8 artışla 1,6 milyar dolar ihracatın yapıldığı Afrika ülkelerinin yer aldığını dile getirdi.

En çok ihracat Almanya'ya yapıldı

Aralık 2019'da en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin Almanya (1,29 milyar dolar), Irak (969 milyon dolar), Birleşik Krallık (885 milyon dolar), ABD (765 milyon dolar) ve İtalya (749 milyon dolar) olduğunu söyleyen Gülle, Türkiye'nin ihracatını en çok artırdığı ilk 5 ülkenin ise yüzde 177 ile Yemen, yüzde 171 ile Umman, yüzde 157 ile Norveç, yüzde 72 ile Slovenya ve yüzde 67 ile Türkmenistan olduğunu ifade etti.

Gülle, Türkiye'nin İsrail, Mısır, Fas, Gürcistan ve Güney Kore gibi Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkelere yönelik ihracatına değinirken de kazan-kazan prensibiyle atılan tüm adımların faydasını gördüklerini belirtti.

İhracatını en çok artıran Yalova oldu

İl bazında ihracata ilişkin bilgi veren Gülle, "En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 ilimiz, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. En dikkat çekici artışı gerçekleştiren 5 ilimiz ise ihracatını 5 kat artıran Yalova, yüzde 79 artıran Rize, yüzde 68 artıran Ordu, yüzde 55 artıran Şırnak ve yüzde 53 artıran Çankırı oldu." dedi.

Gülle, aralıkta değer bazında güçlü bir artış yakalandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Aralık ayında ihracatımız

miktar bazında yüzde 3,8 artarken,12,2 milyon ton olarak gerçekleşti. Değer bazında kaydettiğimiz yüzde 4,87'lik artış ise aralık ayında katma değer açısından

önemli bir performans yakaladığımızı da göstermekte. Bir başka önemli başlık olarak da Türk lirası olan ihracatımız aralıkta 4,6 milyar liraya ulaştı, ülke sayısı da 179 oldu. Avro-dolar paritesi sebebiyle yaşamış oluğumuz kayıp ise aralıkta 172,5 milyon dolar olurken, 2019'da 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşti."

40 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat

Gülle, 40 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, 1 milyar dolar üzeri ihracat yapan il sayısının ise 18 olduğunu dile getirdi.

Trabzon'un geçen yıl 1 milyar dolar barajını aşmayı başaran iller arasına katıldığına işaret eden Gülle, "2020'de bu illerimize yoğunlaşarak, ihracatçı birliklerimizle ihracatın farkındalığını artıracak ve çok amaçlı hizmet verecek yeni nesil ofislerimizi ve iki eksiğimiz kalan Eximbank şubelerini de açarak burada milyar doları geçen illerimize özel destek vermek istiyoruz." diye konuştu.

Gülle, geçen yıl 23 sektörde 1 milyar dolarlık ihracatın aşıldığını, 2018'den farklı olarak gemi ve yat sektörünün de ihracatını yüzde 5,2 artırarak 1 milyar dolar sınırını geçtiğini bildirdi.

17 bin 544 firma ihracata "merhaba" dedi

Geçen yıl ihracatçı firma sayısının yüzde 9,3 artış gösterdiğini söyleyen Gülle, "İhracat ailemiz her ay ortalama 1500'e yakın yeni firma katılımıyla büyüdü. Kayıtlarımıza göre tam 17 bin 544 firmamız

bu yıl ilk defa ihracata 'merhaba' dedi ve en önemli gösterge bu firmalarımızın yapmış olduğu ihracat rakamı 4 milyar 345 milyon dolar oldu." dedi.

Gülle, geçen yıl pazar çeşitliliğin artırılmasına da büyük önem verdiklerine işaret ederek, "En büyük pazarımız olan AB'nin payı,

Brexit sürecine rağmen yüzde 48,8 olurken, Orta Doğu ülkelerinin ihracatımızdaki payı

4,5 puan artışla yüzde 19,3'e yükseldi.

Afrika ülkelerinin payı ise

0,4 puan artışla yüzde 9,2 oldu. Bilhassa Çin pazarı özelinde,

gerek Pekin 2019'da gerekse Çin ithalat fuarında, büyük ölçekli bir katılımla Türk ihraç ürünlerini sergiledik, yeni iş birliklerini hayata geçirdik." diye konuştu.

2020 hedefleri

İsmail Gülle, 2020'de e-ihracattan lojistiğe, hedef ülkelere ve sektörlere uygulanacak stratejilerden, Türkiye'nin marka algısının geliştirilmesine kadar pek çok çalışma yürüteceklerini, etkinlikler yapacaklarını söyledi.

Türk Standardları Enstitüsü ile iş birliği içinde, ihracatçıların tüm hedef pazarlarla ilgili standardizasyon ve sertifikasyon bilgilerine kolayca ulaşabilecekleri bir dijital platformu da 2020'de hayata geçireceklerini belirten Gülle, ayrıca ihracatçıların maliyetlerini azaltarak, firmaları ihracata başlamaya, ihracatlarını artırmaya özendirecek adımları sürdüreceklerini ifade etti.

Gülle, "2020 yılı, tüm yıl boyunca dünyanın her köşesine bayrağımızı taşıyacağımız, her anını, dış ticaret fazlası veren Türkiye için değerlendireceğimiz bir yıl olacak. 2020'de çok daha büyük projelerle ihracatımızı çok daha iyi yerlere taşıyacağız." dedi.

Kaynak: AA