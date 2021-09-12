2011 depremini yaşayan Japonların yüzde 63'üne göre Tokyo 2020 bölgenin imarına katkı vermedi - Haberler
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2011 depremini yaşayan Japonların yüzde 63'üne göre Tokyo 2020 bölgenin imarına katkı vermedi

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
2011 depremini yaşayan Japonların yüzde 63'üne göre Tokyo 2020 bölgenin imarına katkı vermedi

Japonya'da 2011 depreminin etkisindeki bölgede halkın yüzde 63'ü, Tokyo 2020 Oyunları'nın bölge genelinin yeniden yapılandırılmasını hızlandırdığını düşünmüyor.

Japonya'da 2011 depreminin etkisindeki bölgede halkın yüzde 63'ü, Tokyo 2020 Oyunları'nın bölge genelinin yeniden yapılandırılmasını hızlandırdığını düşünmüyor.

Kamu yayıncısı NHK anketinde "Japonya'nın deprem bölgelerinin 10 yıl sonra yeniden inşa edilmesinin turnuva vasıtasıyla dünyaya tanıtacağı" taahhüdünün gerçekliği sorgulandı.

Çevrim içi anket, afetin en çok etkilediği eyaletlerden İwate, Miyagi ve Fukuşima'dan yaş ortalamaları 50 düzeyinde olan 1000'den fazla kişinin katılımıyla geçen ay yapıldı.

Ankete katılanların sadece yüzde 11'i Tokyo 2020 Oyunları'nın bölgenin yeniden yapılandırılmasını hızlandırdığı konusunda olumlu görüş verdi.

Katılanların yüzde 63'ü ise uluslararası düzeydeki turnuvanın, bölgenin imarına katkı vermediğini beyan etti. Yüzde 26 ise bu soruyu cevapsız bıraktı.

Turnuva kapsamında bölgesel gıda ürünlerini kapsayan tanıtım faaliyetlerinin başarılı olduğuna yönelik soruya katılımcıların sadece yüzde 19'u pozitif yaklaştı.

Spor müsabakaları ile olimpiyat meşale turlarının bölge halkının moralini artırdığına yönelik soruya ise katılanların yüzde 25'i olumlu yanıt verdi.

Ankete yönelik konuşan Hyogo Üniversitesinden Prof. Kimura Reo, afet bölgesindeki halkın çoğunluğunun, "2020 Olimpiyatlarını Tokyo'ya getirmek için bir bahane olarak deprem sonrası kalkınma çabalarının kullanıldığı" yönünde hissettiğini söyledi.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: 2011 depremini yaşayan Japonların yüzde 63'üne göre Tokyo 2020 bölgenin imarına katkı vermedi - Haberler
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