20 yaşındaki Erol evinin önünde ölü bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı (2) 3 TUTUKLAMAKayseri'nin Kocasinan ilçesinde Erol S.'nin (20), evinin önündeki bahçede başından tabancayla vurulmuş cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli, mahkemeye çıkarıldı.

3 TUTUKLAMA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Erol S.'nin (20), evinin önündeki bahçede başından tabancayla vurulmuş cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli, mahkemeye çıkarıldı. İbrahim Çetin (20), Mehmet Çetin (34) ve Y.Y. (17) tutuklanırken, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA