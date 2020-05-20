20 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi TFF İLE KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANIYOR14.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.

TFF İLE KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANIYOR

14.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans yöntemiyle bir araya gelecek. Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanları katılacak.

GALATASARAYSarı kırmızılı takım koronavirüs testinden geçecek.FENERBAHÇESarı lacivertli ekip, koronavirüs testlerinin negatif çıkması üzerine çalışmalarına yeniden start verecek.BEŞİKTAŞ17.00 Siyah beyazlılar, koronavirüs test sonuçlarının negatif olmasının ardından hazırlıklarına yeniden başlayacak.TRABZONSPORBordo mavililer yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.SÜPER LİG

Süper Lig'de koronavirüs testleri negatif çıkan takımlar antrenmanlarına devam edecek.

Kaynak: DHA