2 OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 2 YARALI
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2 OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BOLU'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Ali A. idaresindeki 14 BS 801 plakalı otomobil ile İbrahim G. yönetimindeki 14 AAP 632 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, İbrahim G. ile aynı araçta bulunan Satı G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 2 YARALI
2 OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 2 YARALI
2 OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 2 YARALI
2 OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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2 OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Haberler
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