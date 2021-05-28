2. Millet Kiraathane'si Kağıthane'de açıldı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği projelerinden Millet Kıraathanelerinin ikincisi Hamidiye Mahallesi'nde açıldı.

Kağıthane Belediyesi'nin ilkini geçen yıl Emniyetevleri Mahallesi'nde açtığı Millet Kıraathanesi'nin ikincisi Hamidiye Mahallesi'nde açıldı. Hamidiye Gençlik Merkezi'nde hizmet verecek Millet Kıraathanesi'nin içinde 10 bine yakın kaynak kitap bulunuyor.

150 Öğrenci Aynı Anda Ders Çalışabilecek

Hamidiye Millet Kıraathanesi'nde 150 öğrenci aynı anda ders çalışabilecek, araştırmalarını yapabilecek. Kıraathane, özellikle öğrencilerin kaynak kitap arayışında yeni adresi olacak. İçerisinde binlerce roman, eğitim, araştırma, bilim, inceleme, edebiyat ve daha pek çok türde kitabı barındırıyor. Her yaştan vatandaşın faydalanacağı tesiste kitap okuma alanları, toplantı salonları, sunum ve söyleşi bölümleri yer alıyor. Ayrıca ücretsiz internet, çay ve çorba ikramları da pandemi sonrası normal dönemde yer bulacak.

Üç Kuşak Bir Arada

Kıraathane'nin yer aldığı Hamidiye Gençlik Merkezi'nde ayrıca Çocuk Yuvası ve Yaşlılar Evi de var. Böylece üç kuşak aynı anda tek bir merkezde hem çeşitli eğitim faaliyetlerine katılacak hem de birbirleriyle iletişim kurarak sosyalleşecekler.

Açılış programında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin şunları söyledi:

"Geniş ve ferah bir ortama sahip olan mekanımız ile birlikte; misafirlerimizin bilgisayar destekli araştırmalarını yapabilmelerini, Wi-Fi hizmeti ile bilgiye hızlı ulaşmalarını ve ödevlerini güvenilir kaynaklar üzerinden gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Toplantı odamızla grup ödevleri ve çeşitli toplantılar için imkan sağlıyor, ders çalışırken çeşitli ikramlar sunarak zamandan tasarruf etmelerini sağlayacak nezih bir ortam sunuyoruz."

Hamidiye Gençlik Merkezi'nin önünde yapılan açılış programına, önceki dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Bültenler