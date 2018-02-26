2. Kez Ameliyat Masasına Yatacak Olan Kadir İnanır Felç Kalabilir!
Geçtiğimiz haftalarda beyninde pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın 2. kez ameliyat masasına yatacağı ve felç kalma riskinin olduğu öğrenildi.
Beyinde pıhtı atması nedeniyle tedavi gören Kadir İnanır'ı önümüzdeki hafta ameliyat edecek olan Prof. Dr. Ergun Demirsoy, operasyonun risk taşıdığını söyleyip "Beyne giden bir damar olduğu için felç kalma riski var. Çok dikkat edilmesi lazım." dedi.
"EN İYİ ŞEKİLDE HALLEDECEĞİZ"
Demirsoy, önümüzdeki hafta gerçekleşecek operasyonun risklerinden söz etti: "Yaptığımız tahlillerde beyne giden şah damarında ciddi bir hasar tespit ettik. Daha sonra felç riskiyle karşılaşmaması için o damarı temizleyeceğim. Ancak beyne giden bir damar olduğu için operasyon sırasında da felç kalma riski var. O nedenle çok dikkat edilmesi lazım ama en iyi şekilde halledeceğiz. Ameliyat öncesi tüm hazırlıklar yapıldı. Kadir Bey'i dinlenmesi için evine gönderdik, önümüzdeki hafta ameliyatı gerçekleştireceğiz."
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Biz Kadir Inanir filmlerinle büyüdük,,,,yapmayin etmeyin lütfen,,, görüs açisi farkli olsada bir insan olarak üzülünCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kötüye bir şey olmaz...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Vay yorumları okuyrumda nahlet ediyorum.Bu toplum nereye gidiyor.Hasta olan biri uzerine bu yorum yapanlara bakıyorumda umarım başkaların hakında bu şöylemlerde bulunlara UMARIM SİZ DAHA BETER OLURSUNUZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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O vatanini sevmedi Teröristleri sevdi. Yillarca bu milletin omzundan gecindi. HAÌN .EŞKÌYA SEVÌCÌCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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