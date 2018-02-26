2. Kez Ameliyat Masasına Yatacak Olan Kadir İnanır Felç Kalabilir!

Beyinde pıhtı atması nedeniyle tedavi gören Kadir İnanır'ı önümüzdeki hafta ameliyat edecek olan Prof. Dr. Ergun Demirsoy, operasyonun risk taşıdığını söyleyip "Beyne giden bir damar olduğu için felç kalma riski var. Çok dikkat edilmesi lazım." dedi.

"EN İYİ ŞEKİLDE HALLEDECEĞİZ"

Demirsoy, önümüzdeki hafta gerçekleşecek operasyonun risklerinden söz etti: "Yaptığımız tahlillerde beyne giden şah damarında ciddi bir hasar tespit ettik. Daha sonra felç riskiyle karşılaşmaması için o damarı temizleyeceğim. Ancak beyne giden bir damar olduğu için operasyon sırasında da felç kalma riski var. O nedenle çok dikkat edilmesi lazım ama en iyi şekilde halledeceğiz. Ameliyat öncesi tüm hazırlıklar yapıldı. Kadir Bey'i dinlenmesi için evine gönderdik, önümüzdeki hafta ameliyatı gerçekleştireceğiz."