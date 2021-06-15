2 araba çalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
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2 araba çalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

2 araba çalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 adet araç çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 adet araç çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki adet araba çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde 2 aracı çalanın H.H.P. isimli şahıs olduğunu belirlendi. Şahsı yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler şüpheli H.H.P.'yi İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüpheli H.H.P.'nin çoğu hırsızlık suçu olmak üzere toplamda 22 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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