1957'den günümüze İngilizlerin sancılı AB hikayesi
Konu Avrupa kıtası ve Avrupa Birliği olduğunda İngiltere'nin ilgisi ve yakınlığı kadar daima kararsızlıkları, çekinceleri ve mesafeli tavırları da oldu. Peki hangi aşamalardan geçildi de Brexit noktasına gelindi? Üyeliğin adada daha önce referanduma götürüldüğünü biliyor muydunuz?
01.02.2020 01:07 | Son Güncelleme: 01.02.2020 01:07
İngiltere ve Avrupa Birliği'nin Brexit yolculuğunda sona gelindi.
Başbakanlık koltuğunu Theresa May'den alan ve daha sonra erken genel seçimlerde Muhafazakar Parti'nin oyunu beklenmedik düzeyde arttırarak parlamentoda çoğunluğu ele geçiren Boris Johnson, Brexit'in 31 Ocak'ta gerçekleşmesini garantiledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com