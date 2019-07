19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın parlayan yıldızları

Basketbol dünyasında NBA pazarındaki hareketlilik konuşulurken bir yandan da Yunanistan’ın ev sahipliğinde FIBA 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası sürüyor. Turnuvanın şu ana dek göze çarpan oyuncularını değerlendirdik.





A Grubu: ABD, Yeni Zelanda, Litvanya, Senegal







ABD: Beklendiği gibi ABD şampiyonanın en büyük favorisi. Grup aşamasında üçte üç yapmayı başardılar.



Öne çıkan çok sayıda oyuncusu var ancak şampiyonada şu ana kadarki süreçte ABD adına en çok dikkat çeken isim Cade Cunningham oldu. ABD’li guard, pozisyonuna göre daha uzun olmasının avantajını oldukça iyi kullanıyor. Saha görüşü ve pas yeteneği oldukça etkileyici olan Cunningham orta mesafe şutlarıyla fark yaratabiliyor. En büyük eksikliği ise dış şutlarda yetersiz olması ve hücumdaki deliciliğinin boy avantajını ve potansiyelini yansıtmaması. Savunmada guard'lar üzeride iyi baskı yaparak boy avantajını iyi değerlendiren Cunningham’in bu departmandaki en büyük eksiği de belli noktalarda konsantrasyonunu koruyamaması.





Yeni Zelanda: Okyanusya ekibi grup aşamasında aldığı iki galibiyetle beklentilerin üzerine çıktı. Özellikle Litvanya’yı yenerek önemli bir sürprize imza attılar.



Yeni Zelanda’nın en çok göze çarpan ismi Max Darling. Saf ribaunt yeteneğiyle hem hücumda hem de savunmada fark yartan Darling pota altında kolay faul almasıyla da takımına kolay sayı şansı sunuyor. Geçtiğimiz sezonu Hırvatistan'da geçiren uzunun hücumdaki en büyük eksikliği pota altında bitiriciliğinin ve şut tehdidinin kısıtlı olması. Savunmada ise blok caydırıcılığı konusunda potansiyelinin çok gerisinde kalması, oyuncu adına önemli bir eksi.





Litvanya: Litvanya özellikle Yeni Zelanda mağlubiyetiyle hayal kırıklığı yarattı ancak takım olarak potansiyelli bir kadroya sahipler. Takım içi liderleri ve rolleri oldukça belirgin.



Litvanya adına bu şampiyonada gözlerin çevrildiği isim Rokas Jokubaitis. Geçen yıl Zalgiris’te Jasikevicius’un kendisine rotasyon içinde yer vermesiyle beraber oyununu geliştirme fırsatı bulan Jokubaitis’in en büyük artısı hücumdaki topu yönlendirebilme ve oyunu okuyabilme becerisi. Dış şutununun istikrarlı olmaması ise hücumdaki en büyük eksisi.Savunma kısmında ise özellikle top çalma konusunda gelişim göstermesi gerekiyor.





Senegal: Grup aşamasını galibiyet almadan tamamlasa da Senegal, gösterdiği mücadeleyle saygı kazanmayı başardılar.Takımın en potansiyelli ismi olarak gösterilen Amar Sylla atletizmiyle fark yaratan bir oyuncu. Ribaunt sezgisi ve becerisiyle öne çıkan Sylla’nın en büyük eksiği ise özellikle dış şutunun olmaması. Savunma kısmında ise en büyük artısı pota altını doğru kapatacak oyun bilgisine sahip olması.





B Grubu: Kanada, Avustralya, Mali, Letonya







Kanada: Grup aşamasını averajla lider olarak tamamladılar. Beklentileri karşılamış olsalar da mental anlamda maç içinde yaşadıkları kopuşlarla pek iyi sinyaller vermediler.



Takımın en çok öne çıkan ismi Karim Mane. Genç guard, pas yeteneği ve bir oyun kurucuya göre çok daha üst seviyede olan ribaunt sezgisiyle fark yarattı. Hücumdaki en büyük problemi top kayıplarını dizginleyememesi ve pozisyonları çok fazla zorlaması olan Mane, savunmada ise top çalma becerisiyle ön plana çıkıyor.





Avustralya: Grubun en büyük favorisi olarak gösterilen Avustralya, grup aşamasında beklentileri karşılayamadı.



Takımda bu şampiyonada en çok dikkat çeken isim Samson James Froling oldu. Pota altındaki savaşçı karakteri ve yumuşak bilekleri sayesinde pasör yeteneğiyle ön plana çıkan Froling, savunmada da özellikle ribauntlara yaptığı katkı ve sert oyunuyla dikkat çekti.





Mali: Turnuvanın en büyük sürprizi olarak dikkat çeken Mali, mücadeleyi hiç bırakmayan savaşçı takım yapısıyla keyif verdi.



Takımın en büyük yıldızı ise oyun kurucu Siriman Kanoute. Pota altına yaptığı delici drive'larla fark yaratan Kanoute, pas yeteneği ve topu yönlendirme becerisiyle hücumun temel taşı olmayı başardı. Savunmada ise top çalma becerisi ve hızıyla ön plana çıkan oyuncunun en büyük eksiği, fiziksel olarak rakiplerinin karşısında epey sıkıntı yaşaması.





Letonya: Turnuvaya en büyük yıldızı Zagars olmadan gelen Letonya, iddiasız bir kadroyla şampiyonada varlık gösteremedi.



Takımda en çok dikkat çeken ismi, Brooklyn Nets’te oynayan Rodions Kurucs’un kardeşi Arturs Kurucs oldu. Letonyalı oyuncu dış şutlardaki etkinliği ve drive'larıyla abisini anımsatırken top yönlendirme becerisiyle de olumlu not aldı. Hücumdaki en büyük eksiği, pozisyonları fazla zorlayarak yaptığı gereksiz top kayıpları olan Kurucs, savunmada ise özellikle mental devamlılık ve konsantrasyon konusunda sıkıntı yaşadı.





C GRUBU: Arjantin, Rusya, Yunanistan, Filipinler







Arjantin: Grup aşamasında üçte üç yapan Arjantin, özellikle maç içerisinde geriye düşse de pes etmeyen takım yapısıyla fark yarattı.



Takımın en büyük yıldızı, Barcelona Lassa forması giyen Nicolas Balmaro. Takımın direksiyonunda bulunan Balmaro, özellikle sorumluluk alarak fark yaratan ve hücumda delici niteliklere sahip bir oyuncu. En büyük eksisi ise pozisyonları çok fazla zorlayarak düzen dışına çıkabilmesi.





Rusya: Grup aşamasını sorunsuz şekilde atlatan Rusya iyi bir jenerasyon yakalamayı başardı ve bu şampiyonada madalya mücadelesi verecek.



Takımın en dikkat çeken isim Nikita Mikhailovski. Yunanistan karşısında triple-double yaparak dikkat çeken genç oyuncu, 3 sayılık atışlardaki becerisi, ribaunt sezgisi ve asist becerisiyle Andrei Kirilenko’yu anımsatıyor. Rus oyuncunun en büyük problemi ise hücumda kontrol mekanizmasını kaybedip gününde takım üstü bir kimliğe bürünmesi.





Yunanistan: Ev sahibi ekip bu şampiyonada istediğini bulamadı ve kadro kalitesi de vasat seviyede.



Bu şampiyonada Yunanistan adına en göze çarpan oyuncu Nikolaos Rogkavopoulos. Yunan forvet, orta mesafeden etkili şutlarıyla önemli bir skorer olabileceğinin işaretlerini verdi. Hücumda saf şut yeteneğiyle dikkat çeken oyuncu, savunma kısmında ise belirgin bir fark yaratamıyor.





Filipinler: Turnuvanın en zayıf takımlarından biri olarak gösterilen Filipinler, son topa kadar savaşma mottosunu hayata geçirerek turnuvaya renk kattı.



Takımın en önemli yıldızı ise 2.15’lik pivot Zachary Sotto. Pota altını domine edebilen bir oyun yapısına sahip olan ve sırtı dönük oyunuyla fark yaratan Sotto, savunmada ise blok sezgisiyle turnuvanın en dikkat çeken uzunlarından biri olmayı başardı.





D GRUBU: Sırbistan, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti, Porto Riko







Sırbistan: Turnuvanın en iyi Avrupa takımı olan Sırbistan, elit seviyeye çıkabilecek üç-dört oyuncuya sahip.



Sırbistan’da bu şampiyonanın en dikkat çeken ismi, pivot Filip Petrusev. Pota altını kapatmasıyla ve yumuşak bilekleriyle önemli bir bitirici olan Petrusev, oyun bilgisi ve fundemental kusursuzluğuyla geleceğin önemli yıldız adaylarından biri.





Fransa: Alt yaş kategorilerinde her daim önemli yıldızları ve iddialı kadroları olan Fransa, bu şampiyonaya da kaliteli bir takım ve madalya hedefiyle geldi.



Takımın en büyük yıldızı ise Joel Ayayi. Hücumda atletizmi ve deliciliğiyle şampiyonanın en özel atleti olan Ayayi, savunmada da top çalma becerisi ve sezgisiyle ön plana çıktı.





Çin Halk Cumhuriyeti: Buraya iddiasız bir kadroyla gelen Çin, turnuvayı tek galibiyetle tamamladı.



Takımın en etkili ismi, forvet Haowen Guo. Çinli oyuncu şampiyonada dış şutlardaki becerisiyle dikkat çekti.





Porto Riko: Turnuvayı galibiyetsiz tamamlayan Porto Riko, basketbol geleneği olan bir ekip olmasına rağmen alt yaş kategorilerinde bir Arroyo bulabilmiş değil.



Takımın şampiyonadaki en iyi oyuncusu olarak Jorge Torres dikkat çekti. Pota altındaki bitiriciliğiyle takımın skor yükünü çeken forvet oyuncusunun en problemi, savunma sertliğinden yoksun olması.