19 Mayıs'ın 102'nci yılında 102 kişiye hediye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

19 Mayıs'ın 102'nci yılında 102 kişiye hediye

19 Mayıs'ın 102'nci yılında 102 kişiye hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erenler Belediyesi Başkanı Fevzi Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılında 102 kişiye çekilişle çeşitli hediyeler dağıtacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Erenler Belediyesi Başkanı Fevzi Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılında 102 kişiye çekilişle çeşitli hediyeler dağıtacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, şahsi sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği kitap çekilişi sonrasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılı dolayısıyla yeni bir çekiliş yapmaya karar verdi. Sosyal medyadan başlatılan çekilişle 102 kişiye, 50 adet kitap seti, 12 adet milli forma, 12 adet Sakaryaspor forması, 3 adet bisiklet, 5 adet tablet ve 20 adet satranç seti hediye edilecek. Başkan Kılıç sosyal medya hesabından çekiliş ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nisan ayında yaptığımız kitap çekilişi sonrasında çok sayıda kardeşim yeniden çekiliş istediklerini belirtmiş bende sözünü vermiştim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılında bu paylaşımı beğenerek kendi hesabında paylaşan 102 kardeşimize görselde ki hediyeleri takdim edeceğim" ifadelerini yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yenişehir Havaalanı kapılarını kapattı! Uçak seferleri askıya alındı
Yenişehir Havaalanı kapılarını kapattı! Uçak seferleri askıya alındı
Karabük'te veresiye defteri geleneği devam ediyor: 2 mahallenin borcu silindi!
Karabük'te veresiye defteri geleneği devam ediyor: 2 mahallenin borcu silindi!
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Yaşar Güler Mustafa Şentop Antonio Guterres
Magazin Esra Erol Demet Akalın Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Gomes Caner Erkin Serdar Aziz Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 19 Mayıs'ın 102'nci yılında 102 kişiye hediye - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 13:50:04. #1.14#

title