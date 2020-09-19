19 Eylül Gaziler Günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

19 Eylül Gaziler Günü

Sivas'ın Şarkışla ve Hafik ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü
19.09.2020 13:49 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:52

Sivas'ın Şarkışla ve Hafik ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şarkışla ilçesinde Kaymakam Mehmet Erdem ve Belediye Başkan Vekili Metin Sevim, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşma yapan Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Tarkan Kahraman, Gaziler Günü'nü kutladı.

Program Şarkışla Garnizon Şehitliği'nde şehitlerin mezarlarının ziyaret edilmesi ve karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Programa ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Hafik

Sivas'ın Hafik ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Hafik Kaymakam Vekili Hacı Kerim Meral ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Yalçın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Gürer yaptı.

Kaymakamlık makamında devam eden programda Meral, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Çakır, kurum amirleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Kemal Erdoğmuş
Kemal Erdoğmuş
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Fahrettin Koca Emmanuel Macron Canan Kaftancıoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Nebahat Çehre Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Tamer Tuna Vedat Muriqi Mbaye Diagne Josef De Souza
Daha Fazla Kız Çocuk Bursa Milli
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 19 Eylül Gaziler Günü - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 14:03:04. #1.14#
title