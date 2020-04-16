18 yaşındaki Lütfiye, harabeye dönen evde hasta babasına bakmaya çalışıyor
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Adana, Güncel

18 yaşındaki Lütfiye, harabeye dönen evde hasta babasına bakmaya çalışıyor

18 yaşındaki Lütfiye, harabeye dönen evde hasta babasına bakmaya çalışıyor Adana'da bir odası yanmış çinkolu evde yaşam mücadelesi Hasta babasına bakan Lütfiye Ateş, evlerinin yapılması için devletten ve hayırseverlerden yardım istiyor Adana'da kalp ve beyin hastası olup bakıma muhtaç babasıyla...

16.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:21
18 yaşındaki Lütfiye, harabeye dönen evde hasta babasına bakmaya çalışıyor

18 yaşındaki Lütfiye, harabeye dönen evde hasta babasına bakmaya çalışıyor

Adana'da bir odası yanmış çinkolu evde yaşam mücadelesi

Hasta babasına bakan Lütfiye Ateş, evlerinin yapılması için devletten ve hayırseverlerden yardım istiyor

ADANA - Adana'da kalp ve beyin hastası olup bakıma muhtaç babasıyla bir odası yanmış tek odalı çinkolu evde yaşayan Lütfiye Ateş, evlerinin yapılması için devletten ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Devletten 500 lira bakım parası aldığını belirten Ateş, "Ben kimseden para istemiyorum. Sadece ev yapılsın babam da sağlıklı bir evde yaşasın yeter. Ameliyat olması gerek ancak ameliyattan sonra onu bu eve getiremem" dedi.

4 çocuklu Halil İbrahim ile A. Aslan çifti 18 yıl önce boşandı. Anne A. 3 çocuğunu alıp baba evine giderken en küçük kız Lütfiye babası Halil İbrahim ile kaldı. Yüreğir İlçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde yaşayan baba kızın 2 odalı evlerinin bir odası ve çatısı 10 yıl önce elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Baba Halil İbrahim, tatlıcılık yaparak evinin çatısını çinko ile kaplattı ancak odayı yaptıramadı.

2015 yılına kadar hem kızını okutup hem de evini geçindirmeye çalışan baba, o yıl geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası çalışamaz hale geldi. Kızı Lütfiye ise okulu bırakıp babasına ve bakmak için çalışmak zorunda kaldı. Afyonkarahisar'daki amcasının yanına çalışmaya giden kız, geçen sene ise babasının beyninde kan pıhtıcığı, böbreklerinin de iflas etmeye yaklaşıp bakıma muhtaç kalması nedeniyle işini bırakıp geri Adana'ya geldi.

Babasının ameliyat olması gereken ancak derme çatma evde devletten aldıkları 500 lira bakım parasıyla zar zor geçinen Lütfiye, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.

"Para istemiyorum ev yapılsın yeter"

Babasının sağlığına kavuşmasını istediğini söyleyen Lütfiye Ateş, "Evimiz yandı. Evimiz çok sağlıksız ve babam hasta. Babamın ameliyat olması lazım ancak ben babamı bu eve ameliyattan sonra getiremem. Şuan hem sağlık hem de evimiz nedeniyle mağduruz. Ben kimseden para istemiyorum. Sadece ev yapılsın babam da sağlıklı bir evde yaşasın onu istiyorum. Ben babamla tek yaşıyorum. Babamın beyninde kan pıhtısı oluşmadan önce bende çalışıyordum ama o pıhtı ortaya çıkınca bende işten ayrılmak zorunda kaldım" diye konuştu.

"Utanmıyorum sadece yardım istiyorum"

Devletten ve hayırseverlerden yardım beklediğini kaydeden Ateş, "Tek olmak gerçekten çok zor. Kimseye gidemiyorsun. Aç kalsan su verecek insanlar yok. Kaymakamlığa başvuru yaptım ama dönüş olmadı. Tekim diye bazı şeyleri de yapamıyorum. Bazı kişiler habere çıkarsan utanırsın diye söylediler ama burası benim yaşadığım yer. Utanmıyorum sadece yardım istiyorum. Evin bir odası yandığı ve üzeri çinko olduğu için yağmur yağınca içeri su doluyor. Elektrik ve su tesisatlarında sıkıntı var onları da doğru düzgün kullanamıyoruz. Hayırseverler ve devletimizden evimizin yapılması babamın sağlığına kavuşması için yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşma bozukluğu yaşayan Halil İbrahim Ateş ise kızından başka kimsesinin olmadığını ve yardım beklediğini söyledi.

18 yaşındaki Lütfiye, harabeye dönen evde hasta babasına bakmaya çalışıyor

Kaynak: İHA

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