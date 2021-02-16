18 Şubat hangi kandil? Bugün kandil mi? 2021 dini günler ve geceler ne zaman?

18 Şubat hangi kandil? Mübarek 3 ayların başlamasıyla müslüman alemi kandil günlerini araştırmaya başladı. 2021 yılındaki dini günler merak ediliyor. Peki hangi kandil hangi güne denk geliyor? Bugün kandil mi? Üç aylara kaç gün kaldı? Diyanet'in 2021 dini günler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kandil tarihleri ve 2021 dini günler hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Dinizimizdeki 5 kandilin 4'ü üç ayların içerisinde yer alıyor. Peki en yakın kandil ne zaman? Kandile kaç gün kaldı? Bugün kandil mi? Regaib, Mirac ve Berat kandili ne zaman? 18 Şubat hangi kandil?

18 ŞUBAT HANGİ KANDİL?

2021 yılı için ilk kandil Regaip Kandili'dir ve 18 Şubat Perşembe tarihindedir.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü ile başlayacaktır. 3 ayların ilk gecesi ise Recep ayının ilk gecesidir. Receb ayının ilk gecesi 12 Şubat Cuma gününü 13 Şubat Cumartesi gününe bağlayan gece idrak edilecektir.

Recep ayının ilk gecesi : 12 Şubat Cuma günü akşam namazından 13 Şubat Cumartesi sabah namazına kadar olan vakit.

Recep ayının ilk günü : 13 Şubat Cumartesi sabah namazından 13 Şubat Cumartesi akşam namazına kadar olan vakit.

Regaib kandili : 18 Şubat Perşembe akşam namazı ile başlayacak.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

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