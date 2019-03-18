Gaziantep'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla öğrenci ve vatandaşlara üzüm hoşafı ikram edildi.

Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Mehmet Akgül, Balıklı Parkı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Çanakkale şehitlerini anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bugün övünç ve hüznü bir arada yaşadıklarını dile getiren Akgül, Çanakkale'de çok acılar yaşandığını ancak bir milletin şahlandığını kaydetti.

Akgül, Çanakkale'de büyük bir destan yazıldığına dikkat çekerek, "Bu millet öldü' diyenlere büyük bir söz söylendi. 1915'te yiyeceği, giyeceği olmayan kahramanlar, 1071 Malazgirt Savaşı'nda dedeleri gibi mücadele ederek, Anadolu'ya mührünü bastı. Allah ilelebet bizi bu topraklarda yaşatsın. Bu kahramanları hiçbir zaman unutmayın." dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ve MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik'in de katıldığı etkinlikte vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.

GAÜN'de Çanakkale menüsü

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) de öğle yemeğinde buğday çorbası, üzüm hoşafı, ekmek ve sudan oluşan "Çanakkale ecdat menüsü" ikram edildi.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Çanakkale Zaferi'nin tarihe altın harflerle yazılığını belirterek, destansı mücadelenin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Gür, şunları kaydetti:

"Modern ve çağdaş dünyada gerek öğrencilerimiz gerek bizler o kadar büyük rahata ve refaha kavuştuk ki atalarımızın bu vatanı bize bırakırken, canlarını, mallarını verirken aynı zamanda nasıl yoksulluk içerisinde bu fedakarlığı yaptığını da öğrencilerimizin anlamalarını istiyoruz. Gaziantep Üniversitesi olarak tüm yemekhanelerimizde öğrenci, personel olarak bu ruhun yaşatılmasını istedik. En azından ecdadımızın yokluk içerisinde, sadece bir kırık çorba ve hoşafla, müstemlekelere ve bize karşı saldırıya geçen devletlere meydanları dar ettiklerini göstermek istiyoruz."

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri tarafından da Çanakkale şehitleri anısına lokma ikram edildi.

Kaynak: AA