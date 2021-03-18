18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası

18.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:32
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası

Çumra'da Belediye tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla ilçe merkezinde vatandaşlara; "Çanakkale menüsü" olarak bilinen yağsız ve tuzsuz buğday çorbası ile şekersiz üzüm hoşafı ikram edildi.

Çumra'da Belediye tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla ilçe merkezinde vatandaşlara; "Çanakkale menüsü" olarak bilinen yağsız ve tuzsuz buğday çorbası ile şekersiz üzüm hoşafı ikram edildi.

Çanakkale'de savaşan Türk askerinin yaşadığı zorlukların hatırlanıp, hissedilmesi amacıyla yapılan ikram, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale ruhunun hissedilmesi için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı şartlar ile bugünün şartlarının kıyaslanamayacağını ifade eden Candan, şunları kaydetti:

"O dönem yiyecek yok, su yok, giyecek kıtlığı yaşanıyor. Zor şartlarda, üstün teknolojiye sahip düşman askerleri karşısında top yağmurunun altında verilen destansı bir mücadelenin hikayesidir Çanakkale. Bütün imkansızlıklara rağmen ruh var, inanç var ve iman var. Geçmişte bu emeği verenleri hatırlamak, onların yaşadıkları ortamı hissettirebilmek adına bugün burada bir faaliyette bulunduk. O günün menüsü olan yağsız tuzsuz çorba ve şekersiz üzüm hoşafını vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. O gün yokluklar içerisinden var olma mücadelesi verilmiş; vatan için kanlarını dökerek bu ülkeyi bize bırakmışlar. Biz bu ülkenin bedelinin nasıl ödendiğini biliyoruz ve bu emanetin değerinin farkındayız. İnşallah gelecek nesillere de sapasağlam bir şekilde, daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke aktarmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Berat Bayındır

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